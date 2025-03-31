Европейские силы на Украине никого не напугают без поддержки США – мнение

The Washington Post посвятил материал оценке шансов Европы пободаться с Трампом за влияние на украинский сюжет и ход переговоров с Россией о финалиации украинского конфликта. По данным издания, пока Трамп ведет переговоры с Россией по Украине, Европа активно ищет рычаги влияния на этот процесс.

«Отвергнув требование России снять западные санкции в обмен на прекращение огня в Черном море, европейские лидеры подтверждают, что они все еще могут быть игроками в переговорах с Вашингтоном. Европа стремится сохранить свои рычаги влияния, пока президент Дональд Трамп пытается заключить сделку с Россией, чтобы остановить конфликт на Украине. Но некоторые из ключевых требований России — в том числе снятие санкций и прекращение военной помощи Украине — требуют европейского участия», – говорится в публикации.

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Авторы статьи признают, что европейская кампания по созданию «сил заверения» для отправки на Украину после заключения перемирия, дала, мягко говоря, неоднозначные результаты.

«В то время как Лондон и Париж продвигают военные планы, их усилия наталкиваются на нежелание других европейских держав предоставлять войска в отсутствие обещаний США о поддержке», – отмечается в материале.

В то же время, по оценке издания, европейские чиновники были более настойчивы в вопросе санкций, которые стали камнем преткновения в стремлении США распространить хрупкое, ограниченное прекращение огня на Украине на Черное море. На прошлой неделе Кремль обусловил такое прекращение огня отменой западных санкций против России.

В ответ на это президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сейчас «не время» для отмены санкций. Выступая в четверг в Париже после приема около 30 лидеров, он сказал, что время не придет, пока «мир не будет четко установлен».

Европейские чиновники обвиняют президента России Владимира Путина в том, что он тянет время с прекращением огня, чтобы добиться уступок и вбить еще больший клин между Европой и администрацией Трампа на переговорах, которые могут изменить ситуацию с безопасностью на континенте.

Европа контролирует санкции, которые Россия хочет отменить и которые исключают ее из платежной системы SWIFT, базирующейся в Бельгии. Эта и другие меры пересматриваются Европейским союзом каждые шесть месяцев и требуют согласия 27 членов блока для продления. Венгрия, которая дружит с Москвой, регулярно угрожает заблокировать продление этих мер.

«До сих пор европейские лидеры держались стойко. Как сказал один чиновник, если Кремль хочет говорить о санкциях, «всем придется говорить с нами». Но дипломаты опасаются, что их сочтут блокирующими переговоры, если команда Трампа откажется от санкций. Это может поставить их на путь столкновения, когда они уже столкнулись по вопросам торговли и обороны», – отмечает газета.

Европейские лидеры обратились к любимой мантре Трампа «мир через силу». Макрон заявил, что это не означает «начать с отмены санкций». Он сказал, что они продолжат «доносить наше видение» в диалоге с Соединенными Штатами и что «мы должны быть в состоянии защитить наши интересы».

В то же время, многие в ЕС сомневаются, что прочное прекращение огня будет достигнуто в ближайшее время, сказал другой европейский чиновник. Некоторые дипломаты называют европейские планы, включая отправку войск на Украину, подготовкой и использованием рычагов давления на РФ и США.

Европейские чиновники признают, что ослабление санкций станет частью повестки дня переговоров, хотя, по их мнению, сначала должно быть достигнуто временное прекращение огня. Затем переговоры могут перейти к таким вопросам, как санкции, что в итоге приведет к урегулированию, которое даст Украине сдерживающий фактор против нового российского вторжения, отмечает газета.

В ближайшие недели Париж и Лондон планируют направить на Украину группу военных инструкторов, чтобы определить, сколько войск потребуется для этих «сил поддержки» и где они должны быть размещены. Они также проведут консультации с Украиной по вопросам укрепления ее армии для удержания будущей линии фронта.

По словам двух дипломатов, внимание европейцев также сместилось на воздушную и морскую мощь, поскольку армейские начальники указывают на ограничения, связанные с развертыванием большого количества войск, а другие страны предлагают свои возможности для патрулирования в небе Украины или в Черном море.

Тем не менее, пока что многодневные переговоры не принесли никаких публичных обязательств от других европейских лидеров на фоне скепсиса по поводу того, что США заинтересованы в поддержке таких сил.

Некоторые страны отвергли идею развертывания сил без обещания США вмешаться, если Россия нападет на них. Европейские чиновники также надеются на возможности США, такие как противовоздушная оборона, разведка и тяжелые воздушные перевозки.

«Я хотел бы, чтобы американцы были задействованы на нашей стороне», — сказал Макрон журналистам. «Но мы должны быть готовы к ситуации, когда они, возможно, не присоединятся к нам. … Мы не можем сказать, что если американцы не присоединятся к нам, то мы ничего не будем делать».

Однако Трамп не дает никаких обещаний. Чиновники из его команды подают неоднозначные сигналы даже в частном порядке, говорят европейские дипломаты.

Предполагается, что мониторинг прекращения огня будет осуществляться посредством спутникового наблюдения, миротворцев ООН или других наблюдателей, в число которых могут входить страны, которые Россия считает нейтральными, заявили чиновники. Эта миротворческая работа не по плечу европейским силам, которые могут быть размещены вокруг ядерных объектов, военных баз или правительственных штаб-квартир.

Макрон и Стармер утверждают, что Россия не вправе накладывать вето на развертывание европейских войск на Украине. Президент Франции пообещал, что отправка войск на Украину не приведет к сокращению сил в Восточной Европе, где страны, находящиеся у границ России, опасаются, что развертывание войск может ослабить их собственную оборону. Некоторые из них, например Польша, заявили, что вместо собственных войск предоставят материально-техническую поддержку.