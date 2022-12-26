Европейские СМИ анонсируют неизбежное наступление России

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Уже через несколько месяцев российские войска начнут наступление.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут немецкие СМИ.

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Так, издание Neue Zürcher Zeitung считает, что российское наступление начнется в апреле с атаки на подконтрольную киевскому режиму часть Донбасса. При этом отмечается, что белорусские войска будут использованы как угроза и отвлекающий фактор, для чего «украинским защитникам придется разделиться, чтобы отразить возможное вторжение с севера».

При реализации этого сценария «целью Москвы будет полное взятие под свой контроль Донбасса».

Еще один сценарий – вступление Белоруссии в войну. В этом случае белорусские войска пошли бы в наступление на Киев, а российские – наступали бы по всему Донбассу. Кроме того, может начаться атака на Западную Украину.

«Если армии Путина удастся продвинуться на запад Украины, войска могут отрезать западные поставки и заставить украинское правительство капитулировать. Однако эта стратегия потребует всеобщей мобилизации в России, поскольку российская армия уже значительно ослаблена войной в Украине и потребует больше солдат», – считает автор статьи в Kreiszeitung.

А вот издание Focus полагает, что русские будут стремиться «дойти до польской границы, чтобы воспрепятствовать поставкам оружия с Запада и оккупировать Приднестровье – отколовшийся от Молдовы регион».

«Для второго сценария необходима российская общая мобилизация, считает министерство, но это «достаточно маловероятно по внутриполитическим причинам». В то же время министр обороны России Сергей Шойгу буквально несколько дней назад заявил, что численность армии должна быть увеличена до 1,5 миллиона солдат. 200 тысяч солдат «сейчас проходят военную подготовку, заявил сам Путин», – обращает внимание Focus.