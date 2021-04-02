Европейские СМИ превратились в цензурных псов

02.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Правительства европейских стран финансируют СМИ для оправдания диктаторских антикоронавируских мер и цензуры любых альтернативных мнений.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил руководитель Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«СМИ в Европе являются крупнейшим получателем помощи. С самого начала пандемии, правительства объявили СМИ сильно пострадавшей отраслью, хотя СМИ ни на один день не закрывались. Если рестораны, туристический бизнес, предприятия, магазины получают помощь не последовательно, через пень колоду и не всегда, то СМИ в ходе пандемии нисколько обеднели, сколько обогатились.

Европейские правительства логично считают, что через СМИ можно влиять на общественное мнение, через СМИ можно формировать картинку ужасов пандемии и необходимости всё больших и больших ограничений. В значительной степени европейские СМИ отвечают правительству полной взаимностью», – сказал он.

Далее эксперт отметил, что европейские СМИ подыгрывают государствам и замалчивают реальные протесты граждан против антикорнавирусным ограничениям.

«Более того, европейские СМИ зачастую занимают более прокарантинную позицию. Именно в европейских СМИ пишутся колонки о том, что пандемия не закончится никогда и нужно быть готовым к тому, что жизнь никогда не станет прежней.

Протесты освещаются очень плохо и мало, ограниченно и зачастую действительно журналисты с телекамерами стоят на соседней улице и говорят: «В очередной раз протесты в нашем городе не состоялись, потому что все горожане, как один человек, сидят по домам и боятся страшного COVID-19», а в это время, на соседней улице кавалерия голландской полиции атакует ряды тысячных манифестаций. Это естественно вызывает протесты у обычных граждан, что выражается в агрессии со стороны общественности в адрес журналистов», – подчеркнул Кузнецов.

Также эксперт добавил, что в сравнении с российскими СМИ, в которых всё время пандемии идут дискуссии на тему карантинных мер, в Европе медийщикам позволено только требовать ужесточения ограничений.

«Также важно сказать про СМИ: если в России, даже на протяжении самых тяжёлых и мрачных моментов пандемии, СМИ было местом для дискуссии об адекватности мер и характере принимаемых мер, а также того, что на самом деле происходит у нас в стране, то в европейских СМИ никаких дискуссий на тему нужны ли маски, локдаун, ограничения, закрытие бизнеса этой дискуссии места нет в принципе.

Всё это является ярким проявлением цензуры, допущена только мейнстримная позиция о том, что локдауны нужны, и они спасают жизни, а единственное поле для СМИ – право предлагать всё большие и большие ограничительные меры на фоне которых правительство может выглядеть в известном смысле либералом», – заключил Кузнецов.