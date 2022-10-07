Европейские социологи: большинство жителей ЕС поддерживают поставки оружия Киеву
60% жителей стран-членов Европейского Союза поддерживают дальнейшие поставки оружия в Украину. В Германии такой позиции придерживается 61% населения.
Об этом свидетельствуют данные опроса Eupinions, сообшает DeutscheWelle.
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Впрочем, даже среди европейцев в эьом вопросе есть свои диссиденты.
«Согласно этому исследованию, Италия является единственной страной в ЕС, жители которой в большинстве своем не поддерживают идею дальнейших поставок вооружений Украине: такую перспективу одобрили лишь 42% итальянцев. Поляки, наоборот, являются особенно активными сторонниками этой идеи: за нее высказались 84% респондентов в Польше», – говорится в сообщении.
Как отметили социологи, европейцы больше поддерживают поставки оружия в Украину от имени всего Евросоюза, чем от каждой отдельной страны.
В зависимости от государства ЕС, в котором проходил опрос, разница в уровне одобрения жителями того или иного варианта снабжения составляла от 3 до 7% в пользу первого из них.
Больше всего одобряют военную помощь Киеву люди в возрасте 16-25 и 56-70 лет.
В то же время, сообщает издание, с марта по июнь доля европейцев, поддерживающая эту идею, несколько снизилась. Более всего это заметно во Франции, где спад поддержки Украины составил 8%.
«В марте все находились в состоянии шока, и желание поддержать Украину было очень велико. Через три месяца шок прошел, но желание оказать поддержку велико по-прежнему, хотя негативные последствия санкций ЕС в отношении России и стали более заметными в повседневной жизни. Эта выдержка – политический капитал, который необходимо развивать», – отметила эксперт Фонда Бертельсмана Изабель Хоффман.
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