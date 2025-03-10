Европейские спутники не смогут заменить американские – Сивков

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ЕС и Британия не смогут компенсировать Украине американские разведданные, передача которых была приостановлена, поскольку европейские спутники обладают разрешающей способностью ниже, чем спутники США (50 см). Это не позволяет им точно классифицировать цели. Кроме того, у американцев отработана оперативная передача информации от оптоволоконных спутников воинских частям, а у европейцев – нет.

Об этом военный эксперт Константин Сивков заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНаигатора».

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«По совокупности факторов европейские спутники могут в лучшем случае оказать содействие в оперативном планировании. Выдать указания на стрельбовые комплексы они уже не смогут. А американские могли. Но по малоподвижным целям», – сказал Сивков.

По его информации, из-за отсутствия американских разведданных интенсивность ударов по российской территории резко снижается.

«У украинцев резко снижаются возможности нанесения поражения подвижным и малоподвижным объектам (ЗРК и так далее). Во-вторых, они лишаются возможности классифицировать последствия своего удара, и поэтому не знают, стоит туда еще бить или нет. В-третьих, они лишаются возможности детальной разведки для определения целей и решения задач огневого поражения противника по неподвижным объектам», – отметил Сивков.

Он уверенно заявляет, что ЕС не сможет увеличить спутниковую группировку до уровня американской, а также нарастить производство ракет-носителей и систем управления – еще не менее 10 лет.