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11.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
ЕС, Политика, Россия, Украина, Экономика
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Европейские стандарты угробили украинскую экономику

Из-за своего стремления вступить в Евросоюз и разорвать связи с Россией Украина потеряла ряд отраслей экономики и производства, а ее внешний торговый баланс за пять лет сократился почти на половину.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, за последние годы Украина потеряла сотни тысяч рабочих мест.

«Мы двигались курсом как страна-кандидат на членство в ЕС все годы. На практике мы видим, что произошло. Мы начали менять стандарты, например, в торговле на стандарты ЕС, и внешняя торговля обвалилась. Если мы сравниваем с 13-м годом, когда объемы внешней торговли Украины достигали 160 миллиардов долларов, то по результатам прошлого года хорошо бы, если бы мы закрыли на 100 миллиардов… Те отрасли, которые были перспективны, превратились в неперспективные. Там, где Украина создавала десятки и сотни тысяч рабочих мест, мы потеряли это все. Прежде всего, химическая промышленность», – заявил Кожара.

Ранее Кожара заявил, что Украина разменяла производство самолетов и ракет на экспорт подсолнечного масла, однако не станет членом ЕС, как бы она того ни хотела.

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