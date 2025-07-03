Европейские страны могут потребовать от Украины оплаты за поставки оружия – Бортник
Начало покупки Киевом западного вооружения у одного из «партнёров» приведёт к тому, что остальные также потребуют оплаты за «помощь».
Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мне кажется, в этой ситуации [прекращения американской помощи] Украина должна быть осторожной в демонстрации готовности закупать вооружение, потому что это тоже очень опасная тема.
Если мы начнем закупать у одного партнера, остальные тоже захотят нам продавать, и будет сложно нам передавать», – сказал Бортник.
По его мнению, вместо этого Украина должна добиваться переноса своего военного производства в западные страны.
«Мы должны еще более активно работать над переносом производства вооружения за рубеж. Если США не может произвести для Украины достаточно, может быть, можно договориться с США о переносе украинских производств на американскую территорию. Где нет обстрелов, где есть технологическая база, где есть и финансовые инвестиции.
Быстрее вот это надо делать. Потому что военно-промышленный комплекс наших западных партнеров, он коммерческий. Это значит, что производится столько, сколько потребляется. Запасы лишние создавать никто не будет, не хочет, экономически нецелесообразно.
А поскольку большой войны долго не было, то и производство было на минимальном уровне. И поэтому западный коммерческий комплекс, он проигрывает государственным, тоталитарным ВПК авторитарных стран на начальном этапе. Поэтому долго раскручивается. Поэтому любое масштабирование производства означает подсчет издержек и прибыли на следующие 10 лет», – рассуждал подданный диктатора Зеленского.
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