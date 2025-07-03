Европейские страны могут потребовать от Украины оплаты за поставки оружия – Бортник

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Начало покупки Киевом западного вооружения у одного из «партнёров» приведёт к тому, что остальные также потребуют оплаты за «помощь».

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, в этой ситуации [прекращения американской помощи] Украина должна быть осторожной в демонстрации готовности закупать вооружение, потому что это тоже очень опасная тема. Если мы начнем закупать у одного партнера, остальные тоже захотят нам продавать, и будет сложно нам передавать», – сказал Бортник.

По его мнению, вместо этого Украина должна добиваться переноса своего военного производства в западные страны.