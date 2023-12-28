Европейские страны не готовы к серьезному конфликту – британский офицер

Анатолий Лапин.  
28.12.2023 11:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Европейские страны не готовы к серьезному конфликту – их армии находятся на низком уровне боеготовности, а вооружения и техники недостаточно.

Об этом в эфире интернет-канала «ProUA» заявил подполковник британской армии в отставке Глен Грант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские страны не готовы к серьезному конфликту – их армии находятся на низком уровне...

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«Германии нужно еще семь или восемь лет работы, чтобы привести свои войска в боевую готовность, армия Великобритании сейчас слишком мала, она становится все более меньшей. Можно сказать, что Великобритания может быть спецназом Европы, если смотреть на нее с такой точки зрения. Потому что качество высокое, но численность будет низкой.

И в целом, в большинстве стран численность недостаточная для такой войны, как эта. И оснащение во многих случаях недостаточно хорошее, и боевая эффективность», – сказал офицер.

«Иными словами, способ ведения боевых действий недостаточно хороший, потому что большинство стран НАТО были сосредоточены на Иране, Ираке на протяжении последних 20 лет. Потому они мыслили по-другому, они думали о небольших локальных боях, небольших битвах, а не о скоординированной общевойсковой борьбе, которая является совсем другим делом», – заявил Грант.

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