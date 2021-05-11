Европейские вассалы США из Бухарестской девятки поперли на Россию

11.05.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Зачем американскому руководству отдельно встречаться с лидерами подчиненных США стран Центральной и Восточной Европы? Чтобы сэкономить время, можно собрать их в одном месте. И зачитать доклад, содержащий главные тезисы и официальную позицию.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет польский политолог Матеуш Пискорский.

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Такая встреча состоялась в Бухаресте, где президенты стран региона, который с гордостью определяет себя в качестве «восточного фланга» НАТО, выслушали онлайн-выступление Джо Байдена. Правда не все присутствовали физически. Точнее, присутствовал только румын Клаус Йонаннис и, выполняя роль со-организатора, польский президент Анджей Дуда.

Собрались представители девяти стран региона, группа под названием Бухарестская девятка, в состав которой входят страны т.н. новой Европы (определение администрации Джорджа Буша младшего, подразумевающее раздел Евросоюза на новых проамериканских членов и «старую Европу», более сдержанно относящуюся к доминированию Вашингтона на континенте). В докладе, зачитанном Байденом, содержались определенные инструкции в преддверии ближайшего саммита НАТО, который должен состоятся в июне.

Итак, по итогам «девятка» разработала общее заявление, содержание которого предельно ясно показывает намерения проамериканского блока внутри ЕС. Все они заверяют, что их «приверженность НАТО станет еще сильнее». По их мнению, «роль США незаменима для безопасности Европы». Кстати, таким же выражением пользовалась в свое время одиозная госсекретарь Мадлейн Олбрайт, обосновывая бомбежки альянсом Югославии.

Конечно, все призывы к усилению роли НАТО связаны с «российской угрозой». По мнению лидеров «девятки», Москва усиливает свое военное присутствие на Черном море, угрожает Украине и еще ведет «агрессивные, гибридные действия», хотя никто не уточняет, что это значит на самом деле.

Конечно, после кампании, развернутой Прагой вокруг взрывов на складах боеприпасов во Врбетице, вассалы США решили еще обвинить Россию в государственном терроризме. Любопытно, что авторы заявления признают, что следствие в Чехии и Болгарии еще не завершилось, но виновата во всем точно Россия.

Дуда, Йонаннис и их балтийские коллеги традиционно озабочены вопросом расширения НАТО. Напомним, что именно в Бухаресте в апреле 2008 года – вопреки позиции основных стран ЕС (Германия, Франция) – поддерживали включение в Североатлантический альянс Украины и Грузии. Вопрос опять появился в повестке дня. И опять инициативу должны предпринять страны «новой Европы». Кстати в заявлении «девятки» авторы ссылаются напрямую на итоги тогдашнего саммита.

В последние время некоторые политики ЕС заговорили о возможности собственной, независимой политики безопасности и обороны Европы. По всей видимости, «новым европейцам» поставлена задача препятствовать развитию данной попытки. В их заявлении говорится напрямую про необходимость «стратегического партнерства» НАТО – ЕС.

После всех обвинений в адрес Москвы и тезиса о «российской агрессии» авторы заявления говорят об открытости НАТО к «содержательному диалогу и конструктивным взаимоотношениям» с Россией. Парадокс? Нет, скорее, проявление адекватности некоторых лидеров «девятки». Ведь там не только Польша, Румыния и Прибалтика. Есть еще Венгрия и Словакия. Но для возвращения «новой Европы» в Европу этого может быть недостаточно…