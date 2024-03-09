Европейские войска на Украине могут стать гарантом договоренностей Запада и РФ, – Бортник

Западные войска на территории Украины могут выполнять не только функции ВСУ, но и быть гарантами соблюдения будущих соглашений между Западом и Россией.

Об этом в эфире интернет-блога пропагандиста Александра Шелеста заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бортника, эти войска могут быть использованы для наведения порядка в качестве миротворческих под будущие договоренности о мире.

«То, что вообще эта тема войск появилась, – я хотел бы думать, что это инициатива от Макрона. Но есть и другая версия, почему это появилось. Это от оценки ситуации в Украине. Если бы у нас все было хорошо, этот разговор не поднимался бы. Потому что у нас все крайне сложно. Эти иностранные войска могут быть критической необходимостью для страны, для продолжения войны. Я – сторонник мирных переговоров, поиска глобального регионального баланса, об этом постоянно говорю, считаю, что это должен быть основной путь, но может возникнуть критическая необходимость, при которой эти войска нужны. И да, последствия будут тяжелыми, это ни в коем случае не интервенция, потому что юридически все легально, но сам факт ввода этих войск, которые будут отыгрывать и полицейскую функцию, может иметь длительные последствия. Это если говорить по серо-черной стороне. Есть и позитивная сторона – сам факт ввода этих войск может привести к миру. Эти войска могут быть введены на территорию Украины для выполнения соглашения между Западом и Россией, для договоренности… Дать аргумент для Зеленского и правительства сказать: «Все, мы остановились. Смотрите, у нас на территории теперь база наших партнеров – это гарантия нашей безопасности». Как на территории Кореи, Японии, Германии». Но кто будет нарушать эти договоренности, – это же не только наши, это и их договоренности, – тот будет иметь дело не только с нашими полицейскими, военной полицией или кем-то еще, а будет иметь дело еще и с нашими союзниками». А у них тут «Иностранный легион», который знает, как наводить порядки на местности», – заявил Бортник.