Европейские войска станут интервентами – украинский эксперт

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Для того, чтобы так называемые миротворческие инициативы ряда стран Европы по отправке войск на Украину стали действительно таковыми, им нужен мандат ООН.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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