Европейские войска станут интервентами – украинский эксперт
Для того, чтобы так называемые миротворческие инициативы ряда стран Европы по отправке войск на Украину стали действительно таковыми, им нужен мандат ООН.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Такие государства, как Франция и Великобритания настаивают на том, что необходимо ввести их подразделения в Украину под видом миротворцев. Но дело в том, что вопрос миротворцев не решается теми или иными государствами. Этот вопрос необходимо, чтобы решался на определенном уровне – уровне Организации Ообъединенных Наций.
Необходимо для этого получить определенный мандат, а не просто так какие-то государства, им вздумалось, они вводят войска в еще одно государство, даже если по приглашению этого государства. В данной ситуации это будет расцениваться как интервенция по международному праву», – заявил Бондаренко.
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