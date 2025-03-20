Европейские войска станут интервентами – украинский эксперт

Анатолий Лапин.  
20.03.2025 14:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 476
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, ООН, Украина


Для того, чтобы так называемые миротворческие инициативы ряда стран Европы по отправке войск на Украину стали действительно таковыми, им нужен мандат ООН.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для того, чтобы так называемые миротворческие инициативы ряда стран Европы по отправке войск на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Такие государства, как Франция и Великобритания настаивают на том, что необходимо ввести их подразделения в Украину под видом миротворцев. Но дело в том, что вопрос миротворцев не решается теми или иными государствами. Этот вопрос необходимо, чтобы решался на определенном уровне – уровне Организации Ообъединенных Наций.

Необходимо для этого получить определенный мандат, а не просто так какие-то государства, им вздумалось, они вводят войска в еще одно государство, даже если по приглашению этого государства. В данной ситуации это будет расцениваться как интервенция по международному праву», – заявил Бондаренко.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить