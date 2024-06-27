Европейский аналитик: Удары по Крыму американскими ракетами срывают любые переговоры

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Украина находится в тупиковой ситуации и бить по Крыму ракетами ATACMS – не лучшее решение для выхода из нее.

Об этом в эфире телеканала Arise News заявил военный аналитик Марек Ласкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, Россия может в ответ повысить градус эскалации, что еще больше отдаляет переговоры о мире.

«Русские все еще добиваются некоторого прогресса. Это не такой уж большой прогресс, поэтому это все еще часть общей тупиковой ситуации. По этой причине очень жаль, что эти американские ракеты были использованы против Крыма и Севастополя, потому что в этом не было необходимости… Суть в том, что тупиковая ситуация – это шаг, предшествующий, по крайней мере, к окончательному решению, насколько это возможно быстро. Теперь это означает, что, возможно, Россия тоже может пойти еще дальше, что сводит на нет любую возможность мирного соглашения и, к сожалению, приведет к еще большей эскалации. Будем надеяться, что Россия этого не сделает», – рассуждал Ласкевич.