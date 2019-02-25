Европейский бизнес будет шарахаться от Украины до смены режима

25.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Европейские компании не будут сотрудничать с Украиной и инвестировать в неё финансы, пока в Киеве произойдет смена дискредитировавшей себя власти.

Об этом в интервью киевскому журналисту и политологу Юрию Романенко рассказал украинский олигарх, экс-губернатор Донецкой области, нардеп Сергей Тарута, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть набралась кредитов не от инвестиционных компаний, а от МВФ, и теперь не знает, как отдавать, и постоянно с ними заигрывает. К сожалению, она не показывает ту бизнес-модель, которая позволила бы перезагрузить и развиваться стране.

Здесь огромное разочарование, когда я только вернулся из Мюнхена: «Украина, мы подождем, как там ситуация изменится, придет новая власть или нет. Если эта – работать не будем». Тогда дипломаты будут красиво говорить, как сегодня приехал Туск и рассказывал, что тут реформы и все остальное. Это для кого?

Мы же видим, кто как живет, что бизнес уезжает, что бизнес выживает, что бизнес рейдерят, что не созданы прозрачные правила, что судебная система работает на власть. Это то, чем мы живем, и это наши реалии, а нам рассказывают, что это все не так», – резюмировал Тарута.