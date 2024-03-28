Европейский бизнес спохватился и возвращается в Россию любыми путями

Несмотря на санкции, многие европейские предприятия через фирмы-прокладки начинают возвращаться на российский рынок.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил украинский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приходят вести, что в славном городе Калуга РФ возобновляется производство автомобилей марки «Citroën». То есть, тут Макрон одной рукой решает, какой у него план по введению войск на Украину, а другой рукой мы видим такой замечательный камбэк», – иронизировал ведущий.

«После 2014 года, когда Россию начали клеймить как злостного нарушителя Хельсинского процесса, за то, что она присоединила Крым, и так далее. Франция была тем государством, в котором ни одна фирма не покинула Россию, несмотря на санкции.

Сейчас, действительно, очень многие фирмы, и не только французские, а и другие европейские, начинают возвращаться под другими названиями, брендами. Но начинают возвращаться в Россию.

И в Европе сейчас один из новых видов бизнеса – это обеспечение регистрации тех или иных фирм в России. Под другими названиями, через прокладки в ОАЭ или ещё где-то.

Это одно из тех направлений бизнеса, которое начинает процветать в Европе, где ходит большое количество делков, в том числе и наших бывших соотечественников, которые говорят, что за долю малую готовы организовать такой процесс. И это пользуется успехом», – сказал Бондаренко.