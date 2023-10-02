Европейский фонд мира даст Украине снаряды и деньги на войну – Боррель

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны ЕС будут тренировать 40 тысяч украинских солдат, в том числе пилотов истребителей, а также планируют выделить ещё несколько миллиардов евро Украине на войну.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на совместной с министром иностранных дел Украины пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я предложил новую многостороннюю многолетнюю помощь в рамках Фонда поддержки мира Европы. Мы предлагаем на протяжении ближайших нескольких лет 5 миллиардов евро, и хочется надеяться, что до конца этого года мы дойдём до согласия, на протяжении этого периода мы должны принять решение о пересмотре многолетней финансовой программы. Мы продолжаем предоставлять подготовку для украинских солдат. Сейчас цель – обучить 40 тысяч украинских солдат на протяжении нескольких месяцев, сюда также входит специализированное обучение для пилотов истребителей», – сказал Боррель.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Борреля за личное шефство в данном вопросе.

«Благодарность ЕС за разработку отдельной программы финансовой помощи Украине. Видим за столом широкое согласие относительно продолжения финансирования Европейского фонда мира, с которого финансируется и тренировка украинских военных, и поставки определённого оружия, и амуниции в нашу страну. Ждём результаты выполнения инициативы о поставках артиллерийских снарядов, и благодарю Жозепа за его лидерство в этом вопросе – много вещей произошли и происходят на этом треке именно благодаря принципиальной позиции и лидерства высокого представителя», – сказал Кулеба.