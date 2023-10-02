Европейский фонд мира даст Украине снаряды и деньги на войну – Боррель

Вадим Москаленко .  
02.10.2023 18:47
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Страны ЕС будут тренировать 40 тысяч украинских солдат, в том числе пилотов истребителей, а также планируют выделить ещё несколько миллиардов евро Украине на войну.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на совместной с министром иностранных дел Украины пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны ЕС будут тренировать 40 тысяч украинских солдат, в том числе пилотов истребителей, а...

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«Я предложил новую многостороннюю многолетнюю помощь в рамках Фонда поддержки мира Европы. Мы предлагаем на протяжении ближайших нескольких лет 5 миллиардов евро, и хочется надеяться, что до конца этого года мы дойдём до согласия, на протяжении этого периода мы должны принять решение о пересмотре многолетней финансовой программы.

Мы продолжаем предоставлять подготовку для украинских солдат. Сейчас цель – обучить 40 тысяч украинских солдат на протяжении нескольких месяцев, сюда также входит специализированное обучение для пилотов истребителей», – сказал Боррель.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Борреля за личное шефство в данном вопросе.

«Благодарность ЕС за разработку отдельной программы финансовой помощи Украине. Видим за столом широкое согласие относительно продолжения финансирования Европейского фонда мира, с которого финансируется и тренировка украинских военных, и поставки определённого оружия, и амуниции в нашу страну. Ждём результаты выполнения инициативы о поставках артиллерийских снарядов, и благодарю Жозепа за его лидерство в этом вопросе – много вещей произошли и происходят на этом треке именно благодаря принципиальной позиции и лидерства высокого представителя», – сказал Кулеба.

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