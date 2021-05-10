Европейский канал начал вещать на Сербию, российского канала на Балканах всё нет

10.05.2021, Белград, Алексей Топоров

В праздничный день 9 мая европейский пропагандистский канал Euronews начал вещание в Сербии, обещая в конце месяца перейти на круглосуточный формат.

Об этом сообщает «Балканист», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации диппредставительства Франции в Белграде, европейский пропагандистский телеканал Euronews со штаб-квартирой в Лионе будет выдавать в эфир региональный контент, 60% которого будет впускаться на сербском языке.

«Мы приветствуем появление голоса Euronews среди сербских СМИ», – говорится в сообщении французского посольства.

При этом премьер-министр Сербии, представительница сексуальных меньшинств Анна Брнабич уже оценила появление телеканала в сетке сербского вещания, как «знак веры в европейское будущее страны».

«Членство в Евросоюзе — главная внешнеполитическая цель Сербии, и начало вещания Euronews станет возможностью представить Сербию остальным европейским странам. Мы ценим ваш профессионализм, объективность и беспристрастность, ориентированность на проверенные факты и полноту подачи информации», – сказала Брнабич на встрече с руководством сербского офиса телекомпании, который расположен в Cавва-центре в Белграде.

«Пока главный редактор RT Маргарита Симоньян ожидает отмашки от российского правительства (решения по открытию сербоязычного телеканала, о чем руководитель крупнейшего российского медиа заявила на днях на открытии Русского центра в Сербии – ред.), чтобы за полгода наладить вещание в Сербии, Euronews уже это сделал, – прокомментировал ситуацию «Балканист». – Нам же остаётся лишь надеяться и верить, что когда-нибудь – «вот-вот, очень скоро» – мы тоже разродимся аналогичным решением».

При этом надо отметить, что как ситуацию в России, так и ситуацию в Сербии Euronews преподносит отнюдь не беспристрастно и объективно, а, напротив, довольно тенденциозно. Так, Сербия в формате пропагандистского телеканала подается исключительно как виновник «геноцида в Сребренице», а также страна где «дискриминируют этнические и сексуальные меньшинства», а власть «традиционно давит на оппозицию». Так что – появление подобного телеканала в стране сродни троянскому коню, особенно на фоне отсутствия той же российской альтернативы.

Между тем, на Балканах также давно и успешно работает телеканал, спровоцировавший не одну цветную революцию в арабских странах – филиал катарского телеканала Al Jazeera – Al Jazeera Balkans, также вещающий на сербском языке и преподносящий действительность региона в выгодном исламистам ключе.