Европейский химпром закрывается из-за санкций против России, – Зеркаль

Анатолий Лапин.  
11.07.2024 10:53
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Санкции, Экономика


Антироссийские санкции Запада, в том числе Евросоюза против России привели к тому, что европейские химические предприятия, работавшие на российском дешевом газу, не выдерживают и закрываются или переносят производство в США.

Об этом в эфире видеоблога «Украинская правда» заявила экс-замминистра иностранных дел, бывшая советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Антироссийские санкции Запада, в том числе Евросоюза против России привели к тому, что европейские...

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«Мне недавно попадались на глаза количество и сферы предприятий, которые закрылись по Европейскому союзу или в мире. Большинство этих предприятий – это предприятия по производству химических соединений, прежде всего, это удобрения. Почему? Потому что они все зависели от российского газа. И при отсутствии российского дешевого газа, они стали экономически убыточными. Потому даже такой химический гигант, как Basf, он переехал в Соединенные Штаты. То есть влияние войны ощущаем на себе, прежде всего, мы. Но и экономики стран, которые решили отказаться от российского газа, они также ощутили эти изменения», – заявила Зеркаль.

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