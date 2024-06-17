Европейский либерализм стремительно превращается в гомонацизм – крымский писатель

Либерализм в своем крайнем проявлении превращается в нацизм. А в случае с США и Европой – в гомосексуальный нацизм.

Такое мнение «Крым 24» высказал писатель, член Общественной палаты Севастополя Сергей Юхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это гейское меньшинство порабощает всё остальное мирное, разумное население и заставляет выполнять хотя бы определенные ритуалы. Был такой анекдот, что сначала в Советском союзе гомосексуализм был запрещён, за него сажали в тюрьму, потом лечили в психбольнице, потом перестали запрещать, и надо валить, пока это не стало обязательным. Так вот. Вся остальная планета, кроме стран с традиционными ценностями, в том числе России, весь остальной мир этим заражен. И мы видим, что там проходят митинги, их шествия, все эти шабаши. Но дело в том, что уже «осталось полчаса», прежде чем это станет обязательным», – уверен обозреватель.

Он убежден, что целью ЛГБТ-пропаганды является сокращение населения до «золотого миллиарда», еще какого-то количества прислуги и «негров для работы в урановых шахтах».

«Это бесплодная философия, она не может родить ничего гуманного, гуманистического, ни идей, ни людей, ни улучшить жизнь. Потому что этого ни в голове, ни в душах нет. И этим заразилась Украина. Я помню, как там всякие активисты с широко распахнутыми глазами ходили в жутких нарядах. Теперь это перекинулось на украинскую армию, где совершенно открыто пропагандируют гомосексуализм. Мало того, что их утилизируют, – они ещё такой образ жизни пропагандируют. Смотришь на это, как на какой-то фантастический фильм, мультик, вроде и быть не может, но это современные реалии. И, в том числе, СВО против этого бесчеловечного, против этих идей и поступков. И гетеросексуальные американцы должны радоваться, что мы их освобождаем от этого, саму идею уничтожаем. И я уверен, что когда Украина отойдёт к России, вся та часть, которая нам нужна, мы их будем лечить», – заключил Юхин.