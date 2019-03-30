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30.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Галичина, Общество, Политика, Украина
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Европейский Львов встречает гостей русским матом и пьяными гопниками

В столице Галичины, которую называют “самым европейским городом Украины”, можно увидеть отсутствие стыда и памяти

К такому выводу приходит журналистка “Комсомольской правды”, побывавшая во Львове.

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“Вот оно, то самое, что так разительно отличает Западную Украину, причисляющую себя к Европе, от самих европейцев. Отсутствие стыда и памяти. Из радостного мальчика на фашистком мотоцикле в кафе вырастает нечто большее. Вырастают люди, которые не видят ничего зазорного в строительстве отеля на месте концлагеря. Германия больше 70 лет кается за грехи фашистов, а во Львове зарабатывают деньги на туристах, тянущихся к колориту и «атмосфэре», – отмечается в публикации.

При этом автор напоминает, что на Украине Львов позиционируют как цивилизованный европейский город.

“Архитектура и, правда, впечатляет. Вот только на улицах то и дело слышен русский мат в худших его проявлениях, много пьяных и гопоты. В Европе так себя ведут разве что мигранты”, – резюмирует журналистка.

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