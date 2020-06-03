Европейский обыватель дозрел: Россия должна активно выходить на информполе ЕС – эксперт

03.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Восприятие в США и Канаде «угрозы, исходящей из России», практически не отличается от европейского, так как в Европе используется американская модель этого восприятия.

Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Европе используется американская модель по чисто объективным причинам. Дело в том, что в начале нулевых европейские спецслужбы, особенно французские, германские, были практически подчинены американцам. То есть, этот смехотворный эпизод по поводу целого этажа ЦРУ в украинской СБУ, когда ЦРУ там курирует всё, он актуален и для наших западных европейских партнёров, к сожалению. Кстати, в неофициальных разговорах они это признают вполне открыто.

Безусловно, европейцы взяли на вооружение американскую модель, здесь главный инцидент был с Ангелой Меркель, которая бездоказательно обвинила Россию в хакерской атаке на Бундестаг в 2015 году. Технических доказательств не было предоставлено никаких, просто фабрикация материалов, которые нельзя было верифицировать», – заявил Мухин.

Тем не менее, подчеркнул эксперт, обвинения России носили очень резонансный характер.

«Ангела Меркель даже сделала вид, что обиделась. Думаю, что подобного рода поведение можно простить женщине, но нельзя простить политику», – добавил он.

Следующее направление удара, по его словам, как правило, это социалка и властные вертикали в лице военных, спецслужб, а затем и вертикальной власти.

«Это следующие два шага, которые ожидают нас через, в том числе, соцсети, медиа, а также высказывания разных политиков, представителей истеблишмента, которые будут множиться через западные СМИ и уже восприниматься как объективная данность, по сути, не являясь таковой. Это частное мнение, которое освещено западными медиа и уже имеет форму доказательства.

Вот, «хайли лайкли» – мы все поржали, извините, но на самом деле «хайли лайкли» это сейчас почти юридический термин уже, который применяется уже при назначении, внимание, санкций», – отметил эксперт.

«Сейчас нас ожидает новая порция санкционных воздействий со стороны Конгресса США, мы фиксируем, по крайней мере, три точки, из которых исходит эта угроза, я имею в виду разные комитеты, инициативные группы американских конгрессменов, сенаторов, которые готовят с самых разных направлений.

Они касаются, прежде всего, экономики и, понятно, что через экономику они будут выходить на социалку, а затем на дискредитацию, делегитимацию российских властей. Вот с этим нам приходится сталкиваться», – рассказал Мухин.

Он добавил, что сами европейцы здесь играют роль вспомогательную.

«Я уже упомянул роль Украины и Польши в этих неприглядных действиях, но факт остаётся фактом: европейцы играют пассивную роль, что и сказывается на катастрофической потере суверенности Евросоюза, что регистрируется в европейских сообществах, идёт обратная реакция.

Как говорится, нет худа без добра, потому что это оголтелое агрессивное воздействие на европейскую аудиторию имеет и обратный эффект.

Мне кажется, в качестве стратегического усиливания, нам нужно усиливать этот эффект. Нам нужно знакомить наших европейских коллег с нашими собственными данными объективного контроля, и здесь первую скрипку должны играть, прежде всего, российские спецслужбы, которые обладают такими знаниями, которые должны быть популяризованы», – добавил политический эксперт.