Европейский поезд уходит от Украины

24.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Ни Украина, ни Грузия не смогут стать членами НАТО, если этого не позволит Россия.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил немецкий политолог Александр Рар.

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«Я думаю, что в последние семь лет после Майдана Украина могла бы сделать больше, чем она сделала для того, чтобы приблизиться к Европейскому союзу. Во всяком случае, это мнение, которое я слышу здесь, в Европейском союзе, на каждом углу, особенно в Германии.

Что касается НАТО, то это очень сложный вопрос. Я думаю, что без какого-то особенного договора НАТО с Россией Украина или Грузия не смогут вступить в эту организацию. Это мое мнение, потому что это конфликт с Россией, которого никто не хочет.

Что касается Европейского союза, то шансов больше у Украины. Но эта десятилетняя перспектива, она хороша для внутреннего пользования Украины. Конечно, надо говорить, что через пять-десять лет можно попасть, но для этого надо делать реформы. По поводу Европейского союза – вы, извините, тоже бежите за поездом ЕС, который уходит», – заявил Рар.