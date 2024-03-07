Европейский рынок чужой для Украины, она сама отказалась от него – Кущ

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За прошедшие годы Украина реально не сделала ничего, чтобы как следует подготовить экономику к интеграции в Европейский союз.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ как преступника политолога Юрия Романенко заявил экономический эксперт Александр Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние годы мы пришли к экономической катастрофе. Потому что, начав евроинтеграцию, прописав это в Конституции, мы ничего не сделали для того, чтобы провести базовые структурные реформы в экономике, повысить экономическую сложность, войти в структуру европейских технологических цепочек добавленной стоимости. Для того, чтобы стать интересными европейцам с точки зрения производства сложных товаров. И сформировать предложение этих товаров на европейском рынке – именно тех товаров, которые пользовались бы длительным и устойчивым спросом. Для Украины это могло бы быть, например, биотопливо, или растительный белок. Эти товары были бы сейчас востребованы на европейском рынке, и не вызывали бы таких протестов», – сказал Кущ.

Он подчеркнул, что одновременно с этим Украина стала экономически зависимой от рынков Азии и Африки.

«Но у нас получилось так, что одна нога, политическая, пошла в Европу, а другая нога, экономическая – в Африку и Азию. И мы оказались в таком геополитическом шпагате. Политически мы интегрировались в Европу, а экономически мы интегрировались в Азию», –добавил экономист.

Юрий Романенко возмутился, что Украина решила идти по самому простому пути, за что сейчас и поплатилась.

«Это получилась химера. В этой ситуации наш бизнес и политический класс признают, что не собираются переходить на сложную продукцию и идти на рынок Европы. Просто, за десятилетия у нас сложилась хорошая конъюнктура, позволяющая продавать агропродукцию на Глобальный юг. И пока порты были открыты, мы всё это делали. А возник затык с войной, и пришлось использовать Европу. Но на самом деле мы не заинтересованы в европейском рынке», – добавил Романенко.