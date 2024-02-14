«Европейский социализм заканчивается»: ЕС пугают массовыми беспорядками

Вадим Москаленко.  
14.02.2024 10:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 772
 
Беспорядки, Дзен, ЕС, Украина


Европа давно отучилась от проведения и обеспечения долгосрочной войны, и дальнейший рост затрат на оборонку может привести к внутренней дестабилизации.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа давно отучилась от проведения и обеспечения долгосрочной войны, и дальнейший рост затрат на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Немцев демилитаризировали, а сейчас у них всего две дивизии боеготовых. Понимаете, у немцев! Чего уж о других говорить. У французов в сухопутных войсках всего 72 САУ «Цезарь». Они нам обещали 78 поставить, а у них самих 72, при этом выпускают 20 в год.

Но если они будут проводить милитаризацию экономики, то социализм, который есть в Европе, перейдёт в капитализм. А раз перейдёт в капитализм, начнутся определённые выступления трудящихся», – сказал Стариков.

По его мнению, Россия будет использовать это для дестабилизации внутри Европы.

«И в Кремле об этом знают. И стараются, чтобы Европа милитаризировалась. А если сейчас Америка 14 тысяч снарядов в год выпускает, хотят нарастить до 100 тысяч. Но этого тоже мало.

И даже если построят заводы, кто на них работать будет? С учётом что слесарей и токарей уже не осталось. Мы уже другое общество, связанное с услугами. 70% экономики США – это сфера услуг», – резюмировал полковник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть