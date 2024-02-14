«Европейский социализм заканчивается»: ЕС пугают массовыми беспорядками

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Европа давно отучилась от проведения и обеспечения долгосрочной войны, и дальнейший рост затрат на оборонку может привести к внутренней дестабилизации.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Немцев демилитаризировали, а сейчас у них всего две дивизии боеготовых. Понимаете, у немцев! Чего уж о других говорить. У французов в сухопутных войсках всего 72 САУ «Цезарь». Они нам обещали 78 поставить, а у них самих 72, при этом выпускают 20 в год. Но если они будут проводить милитаризацию экономики, то социализм, который есть в Европе, перейдёт в капитализм. А раз перейдёт в капитализм, начнутся определённые выступления трудящихся», – сказал Стариков.

По его мнению, Россия будет использовать это для дестабилизации внутри Европы.

«И в Кремле об этом знают. И стараются, чтобы Европа милитаризировалась. А если сейчас Америка 14 тысяч снарядов в год выпускает, хотят нарастить до 100 тысяч. Но этого тоже мало. И даже если построят заводы, кто на них работать будет? С учётом что слесарей и токарей уже не осталось. Мы уже другое общество, связанное с услугами. 70% экономики США – это сфера услуг», – резюмировал полковник.