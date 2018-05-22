Политнавигатор - Новости России и Украины
22.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
  2 493 просмотров
ЕС, Общество, Политика, Сельское хозяйство, Скандал, Украина

Европейский суд обязал Украину начать немедленную распродажу сельхозземель


Абсолютный запрет на Украине на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Соответствующее решение принял Европейский суд по правам человека по делу «Зеленчук и Цицюра против Украины», сообщается на сайте суда.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


Дело касалось жалобы двух граждан Украины относительно государственного запрета на продажу сельскохозяйственных угодий, который, по их заявлению, нарушает их права собственности как владельцев таких участков.

Суд отметил, что после распада Советского Союза Украина преимущественно раздавала сельскохозяйственные угодья людям, которые ранее работали в колхозах, но ввела, якобы временно, запрет на продажу такой земли.

«Правительство утверждало, что этот шаг помешает концентрации земли в руках нескольких людей, остановит обнищание жителей сельской местности и гарантирует, что земля и в дальнейшем будет обрабатываться. Однако суд установил, что государство не обеспечило справедливого баланса между общими интересами общества и имущественными правами заявителей», — говорится в сообщении.

Суд отметил, что ни одна другая страна, входящая в Совет Европы, не вводила такого запрета, и подчеркнул несоответствие подхода Украины к прекращению моратория.

«Также непонятно, почему не такие жесткие ограничительные меры были бы менее эффективными для достижения тех же целей», — отмечается в решении.

Суд постановил, что украинское правительство должно принять законодательные меры для обеспечения необходимой справедливости баланса для владельцев сельскохозяйственных земель, хотя это не значит, что Украина должна немедленно ввести неограниченный рынок сельскохозяйственных угодий.

Никакой денежной компенсации заявителям не присуждено. «Однако если государство проявит необоснованную задержку в принятии необходимых мер, денежные выплаты могут стать гарантированными», — отметил суд.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть