Европейский суд принял 230 жалоб по земле от жителей Крыма

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Незадолго до нового года, 15 декабря 2021 года, Европейский суд по правам человека принял решение коммуницировать жалобы 230 жителей Республики Крым и Севастополя, которые оспаривают изъятие у них частной собственности, участков и недвижимости.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил руководитель общественной организации «Русский блок» Геннадий Басов.

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По его словам, во многих случаях жалобы касаются конфликтных ситуаций, когда конфискация земельных участков осуществлялась, «наплевав на нормы российского законодательства, прибывшими в Крым чиновниками-временщиками, которые озадачены только одной целью – наживой».

По мнению Басова, противозаконная деятельность таких чиновников «дискредитирует государство и позволяет врагам России акцентировать внимание на правовом беспределе».

Общественник уточнил, что утвержденные поправки Конституции отнюдь не означают, что Россия будет игнорировать решение Европейского суда.

«Это не совсем так. Российское государство оставляет за собой право не признавать решения международных инстанций, если они противоречат Конституции Российской Федерации. Решения о несоответствии решения международной инстанции российскому законодательству принимает Конституционный Суд. На сегодняшний день мне известно только одно такое решение, и оно касается акционеров компании ЮКОС. По этому решению Россия обязана выплатить акционерам компании ЮКОС три миллиарда долларов США. Что касается иных решений, то они Россией исполняются, и Конституционный суд не рассматривает вопросы, связанные, например, с полицейской провокацией. Более того, Россия совсем недавно подала жалобу в Европейский суд по правам человека на Украину – по вопросам, связанным с нарушениями прав крымчан, севастопольцев и жителей Донбасса. По этой жалобе она имеет все шансы взыскать с этого недогосударства не только материальный ущерб, но, что еще более важно, на основании такого решения, поставить перед международным сообществом более весомые акценты», – сказал Басов.

Он пояснил, почему истцы ищут справедливости в ЕСПЧ.

«Решения Европейского суда при слабости российского правосудия – это один из немногих инструментов, позволяющих заставить российских чиновников помнить о законе. А истинные патриоты — это как раз те, кто помогает государству быть действительно правовым во всех его формах и проявлениях. Только правовое государство способно обеспечить комфортное проживание своим гражданам», – считает Басов.

Он уточнил, что «Русский блок» также участвовал в направлении исков – все желающие могут связаться с организацией по электронной почте.

«Наша организация и я, с момента регистрации в российском правовом поле, активно занимаемся защитой законных прав граждан. И мне приятно осознавать, что среди жалоб, принятых к рассмотрению Европейским Судом по правам человека, присутствуют жалобы, поданные нами в содружестве с московскими адвокатами», – сказал Басов.