04.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
ЕС, Политика, Политические репрессии, Украина
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Европейское давление помогает узникам киевского режима

Давление со стороны европейских организаций помогает освобождать политзаключенных на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Киевская Русь» заявил адвокат Андрей Гожый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации правозащитника, признание узником совести через европейские организации позволяет облегчить судьбу удерживаемых на Украине политзаключенных.

«Мы формируем кейсы и потом включаем в Европе работу, потому что вы же знаете, где находятся деньги наших власть имущих, где их недвижимость и прочее. Поэтому, несмотря на все скептические взгляды, я хочу сказать, что международное европейское давление работает. Оно не работает по щелчку, потому что не надо путать европейские процессы с телефонным нашим правом. Это не значит, что если какая-то организация признала узником совести, и на следующий день здесь казали: «Да, есть». Нет, там есть процессы, порой длительные, у кого-то занимает год, однако они дают результат», – заявил Гожый.

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