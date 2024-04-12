Европейское электричество не спасет Украину

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ЕС не сможет покрыть дефицит электроэнергии на Украине, который образовался после российских ракетных ударов по объектам энергоструктуры.

Об этом в эфире «Новыны. Лайв» заявил эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Электроэнергия с Европы – это не энергия, которую потребитель получит, чтобы включить бойлер или стиралку. Это электроэнергия, которая используются для стабилизации работы системы. Все. Ее нельзя передать в Харьков. Уничтоженный объект не может производить энергию, и в силу отсутствия топлива или технической поломки, без ракетных ударов. Ты просто не можешь выработать энергию и поставить потребителю», – сказал Корольчук.

По его оценке, на текущий момент Украиной утрачены мощности, производившие 5,5 тыс мегаватт. Она сможет восстановить до зимы 2,5 тыс мегаватт. Однако с учетом, прошлогодних атак суммарный дефицит составит 4 тыс мегаватт.