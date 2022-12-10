Европейское эмбарго на российскую нефть приведет к развитию химической промышленности

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Доходы нефтегазовой отрасли России снизятся на 20% в ближайшие два года из-за введенных санкций, но это не скажется драматично на экономике.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дай Бог, чтоб я ошибся. Но есть прогнозы, которые говорят и 30, и 40, где-то видел 50%. Конечно, нет. Меры, которые принимают компании и государство, сгладят это. 20% – это плохо, но не драматично. Потому что не одной нефтью и газом, и их доходами живем. А потом ответственность государства впервые за последние 20 лет самая огромная – за координацию, за безошибочное определение целей и за организационную волю по их реализации. Если это выдержанно делать, то мы 2023-24 годы будем подниматься», – сказал Шафраник.

Он считает, что в этих условиях надо не наращивать добычу, а развивать переработку.

«Максимально эффективно использовать все сегодняшние мощности. Не только добычи, но и переработки, заказов внутри страны. Это не нефтегазовый доход. На нефти и газе он упадет, но за 2 года за счет использования существующих мощностей… Не надо увеличивать добычу и рвать пупок. Надо максимально эффективно использовать то, что имеем, включая все переделы, которые сегодня есть: малую химию, переработку, глубокую химию. Вторая задача – сейчас определиться, и через два года уже иметь на наших концах сегодняшних заводов другие производства того, что мы закупали. За последние 10 лет мы на 15 млрд долларов увеличили закупки разной химии, ширпотреба. Мы обязаны это уж точно выполнять. Это должно было быть еще вчера расписано, определено, с какими компаниями, независимо от формы собственности и поставлена координация, безошибочное определение действий и воля к реализации. Впервые ответственность органов огромная. И тогда с 2024 на 2025 год и нефтегазовые доходы будут подниматься. Тем более, будет подниматься доходная часть в целом промышленности. Это будут уже не нефтегазовые вещи, а глубокая переработка, химия», – сказал Шафраник.