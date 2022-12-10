Европейское эмбарго на российскую нефть приведет к развитию химической промышленности

10.12.2022  23:59 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 2300
 
Дзен, Нефть, Россия, Санкции, Энергетика


Доходы нефтегазовой отрасли России снизятся на 20% в ближайшие два года из-за введенных санкций, но это не скажется драматично на экономике.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Доходы нефтегазовой отрасли России снизятся на 20% в ближайшие два года из-за введенных санкций,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, WhatsApp и Viber.


«Дай Бог, чтоб я ошибся. Но есть прогнозы, которые говорят и 30, и 40, где-то видел 50%. Конечно, нет. Меры, которые принимают компании и государство, сгладят это. 20% – это плохо, но не драматично. Потому что не одной нефтью и газом, и их доходами живем.

А потом ответственность государства впервые за последние 20 лет самая огромная – за координацию, за безошибочное определение целей и за организационную волю по их реализации. Если это выдержанно делать, то мы 2023-24 годы будем подниматься», – сказал Шафраник.

Он считает, что в этих условиях надо не наращивать добычу, а развивать переработку.

«Максимально эффективно использовать все сегодняшние мощности. Не только добычи, но и переработки, заказов внутри страны. Это не нефтегазовый доход. На нефти и газе он упадет, но за 2 года за счет использования существующих мощностей… Не надо увеличивать добычу и рвать пупок. Надо максимально эффективно использовать то, что имеем, включая все переделы, которые сегодня есть: малую химию, переработку, глубокую химию.

Вторая задача – сейчас определиться, и через два года уже иметь на наших концах сегодняшних заводов другие производства того, что мы закупали. За последние 10 лет мы на 15 млрд долларов увеличили закупки разной химии, ширпотреба. Мы обязаны это уж точно выполнять.

Это должно было быть еще вчера расписано, определено, с какими компаниями, независимо от формы собственности и поставлена координация, безошибочное определение действий и воля к реализации.

Впервые ответственность органов огромная. И тогда с 2024 на 2025 год и нефтегазовые доходы будут подниматься. Тем более, будет подниматься доходная часть в целом промышленности. Это будут уже не нефтегазовые вещи, а глубокая переработка, химия», – сказал Шафраник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть