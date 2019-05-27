Европой правят русофобские СМИ – немецкий эксперт

27.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Отношения между Европой и Россией никак не могут наладиться потому, что в ЕС русофобски настроенные медиа захватили всё информационное пространство, вытеснив любое инакомыслие.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вся эта «токсичность» России связана с одним фактором – у нас четвёртой властью является пресса. Мне кажется, не все политики так думают, но они все боятся СМИ. Пресса у нас очень мощная, как никогда ещё за всю историю человечества в Европе.

Главные СМИ печатают одни и те же статьи, одну и ту же информацию. Это у нас впервые за последние десять лет, и альтернативных точек зрения нет, они не попадают в медийное пространство. Они попадают в Интернет, я постоянно выступаю на каких-то альтернативных платформах, которые тоже смотрят тысячи людей, но в главный мейнситрим людей с другой точкой зрения не пропускают», – отметил Рар.

Также он заверил, что лично знаком со многими журналистами, которые вынуждены писать про «российскую угрозу», иначе окажутся безработными.

«Россия всеми средствами пыталась наладить диалог со СМИ. Но когда у нас молодой журналист понимает, что сделать карьеру можно только если хаять Россию, то у него проблема. Я знаю многих журналистов, которые говорят: «Я бы написал что-то положительное про Россию, но не могу, потому что меня не возьмут, карьера будет закрыта», – добавил эксперт.