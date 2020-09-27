Европолитики нагло и беспардонно врут, Москва молчит – Погребинский

27.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Самые высокопоставленные чиновники евробюрократии откровенно и нагло врут в отношении Москвы. Однако российские медиа бездействуют, позволяя этой лжи достигать своей цели.

Об этом на конференции по видеосвязи из Киева заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«От констатации надо переходить к механизмам или идеям, которые могли бы быть использованы в противодействии информационной войне. Этого раньше не было, то есть, абсолютного, беспардонного вранья, откровенного и бессмысленного – но поскольку это беспардонное враньё размножается сотнями миллионов экземпляров, учитывая, что либеральная пресса, мировые СМИ контролируются людьми, заинтересованными в войне против РФ. Я приведу пару примеров», – сказал политолог.

«Скажем, Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, сказала, что отравление Навального (я сейчас не об отравлении Навального) это не новость, а что Россия занимается давно отравлением своих оппонентов, в частности, и далее идет перечисление – в Грузии, в Украине, ещё где-то назвала.

Слушайте, такого наглого и возмутительного вранья из уст высокопоставленного чиновника евробюракратии просто трудно себе представить!

И какова реакция? Я, честно говоря, не видел реакции. Ну, кто-то там поиронизировал – при чём тут Грузия? Грузию, если разбирать, то там давняя история, многие подозревали, что там команда Саакашвили отравила Жванию как его главного конкурента. Ну, причем тут Россия? Ясно, что не при чём. Тем не менее.

Украинская история тоже. Ну, это яркий пример того, что можно сказать абсолютную беспардонную ложь, которая будет размножена. Ясно, что если инструментов для размножения у РФ значительно меньше, то проблема есть. Как с ней работать, надо найти. Во всяком случае, сегодня, похоже, с ней никак не работают.

Но, мне кажется, что правильно было бы, может быть, «Спутник» или какие-то другие ресурсы подробно рассказали эту историю по каждому пункту выступления вот этой дамы. Или что она новичок, в прошлом, кажется, гинеколог, недавно встала на высоком уровне в политике.

Но Меркель же не недавно! Но тон и смысл сказанного, абсолютно бездоказательных утверждений – абсолютно непривычно для такого высокого и крупного европейского политика, и что? Никаких исследований, причин, как можно, что это значит – этого тоже нет», – заявил Погребинский.