Европу доводят до «цугундера» тарифы и поддержка Украины – эксперт

Новости Украины

В Европе началась «социальная осень» – период, когда европейцы возвращаются из отпусков и начинают получать первые платежки, тарифы в которых значительно повышены. Это уже приводит к противостояниям внутри отдельных стран, и будет только нарастать.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил эксперт рынка энергетики, политолог Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти, ругаясь с Россией, одновременно сцепились из-за денег, они могут довести Европу вообще до цугундера. Не надо туда вмешиваться – пусть европейцы сами уберут эту верхушку, которая сейчас в Брюсселе и вокруг него, тогда можно будет с Европой – и нужно будет разговаривать… Общество реагировать будет. Пока общество не может реагировать в смысле: «Давайте встанем на сторону России». Пока это в публичном пространстве табу. Разговоры о том, что давайте перестанем помогать Украине, – это является зеркальным отражением первого, но в такой форме начинают раздаваться. Есть негласный конфликт между немецким бизнесом и немецким правительством, французским бизнесом и французским правительством – невозможно, чтобы это в публичное пространство выскочило сейчас, но эти конфликты есть. И там какие-то разговоры на повышенных тонах идут. Когда эти разговоры приведут к какому-то результату, какой это будет результат – посмотрим. Социальная осень начинается, люди сейчас придут. Почему Брюссель так засуетился – потому что люди сейчас придут, а осенью платежки должны быть гораздо выше», – заявил Алабужин.