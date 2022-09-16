Европу доводят до «цугундера» тарифы и поддержка Украины – эксперт

16.09.2022  18:46 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 526
 
Дзен, ЕС, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

В Европе началась «социальная осень» – период, когда европейцы возвращаются из отпусков и начинают получать первые платежки, тарифы в которых значительно повышены. Это уже приводит к противостояниям внутри отдельных стран, и будет только нарастать.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил эксперт рынка энергетики, политолог Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Европе началась «социальная осень» – период, когда европейцы возвращаются из отпусков и начинают...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Эти, ругаясь с Россией, одновременно сцепились из-за денег, они могут довести Европу вообще до цугундера. Не надо туда вмешиваться – пусть европейцы сами уберут эту верхушку, которая сейчас в Брюсселе и вокруг него, тогда можно будет с Европой – и нужно будет разговаривать… Общество реагировать будет. Пока общество не может реагировать в смысле: «Давайте встанем на сторону России». Пока это в публичном пространстве табу. Разговоры о том, что давайте перестанем помогать Украине, – это является зеркальным отражением первого, но в такой форме начинают раздаваться.

Есть негласный конфликт между немецким бизнесом и немецким правительством, французским бизнесом и французским правительством – невозможно, чтобы это в публичное пространство выскочило сейчас, но эти конфликты есть. И там какие-то разговоры на повышенных тонах идут. Когда эти разговоры приведут к какому-то результату, какой это будет результат – посмотрим. Социальная осень начинается, люди сейчас придут. Почему Брюссель так засуетился – потому что люди сейчас придут, а осенью платежки должны быть гораздо выше», – заявил Алабужин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Просмотров: 526

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть