«Европу настигла расплата за госпереворот на Украине» – экс-депутат Рады

03.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Мигранты, которые устроили в Берлине беспорядки в честь Нового года со стрельбой и поджогами, это только начало «ответки» европейским странам за поддержку госпереворота на Украине.

Об этом у себя в «Facebook» написал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Твиттере я увидел очень интересное видео. Празднование Нового года в Германии. Как они там говорят: самое толерантное, демократическое государство в Европе. Во всей своей красе. Смотрите видео.

Это Берлин, Германия. Так мигранты Меркель празднуют Новый год. С пистолетами на улице и горящими машинами. Невыносимая терпимость распяла Германию», – прокомментировал экс-депутат видеоролик.

Он отметил, что уже предупреждал о том, что рано или поздно «Германия будет страдать от своей же лживой политики и двойных стандартов».

«Вспомните 2014 год! Ведь руководство Германии в лице Штайнмайера и Меркель виновно в том, что на Донбассе идет горячая война, а по всей Украине идет гражданская война в наиболее подлых, так называемых тихих, скрытых формах.

Нужно не забывать и то, что при подписании президентом Украины В.Януковичем 21-го февраля 2014 года Соглашения об урегулировании политического кризиса присутствовали главы МИД Польши Радослав Сикорский и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а также глава департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье (в бытность президентом Франции Франсуа Оланда).

Именно они, лживые евродемократы, не сдержали свое слово и допустили насильственный фашистский госпереворот в Украине. И все это – потакая запросам и интересам США и Великобритании», – напомнил Журавко.

«Я могу всего лишь одно сказать – это звенья одной цепи. Всё горе Украины, да и самой Европы, исходит от США. Также хочу сказать мудрой пословицей: «Вашим же салом, да по вашим же губам!» – Европа все больше и больше будет превращаться в хаос.

За то, что они натворили на Донбассе и в Украине, приведя в мое любимое государство коричневую чуму 21-го века – нацизм, фашизм, и принеся десятки тысяч смертей и разрушения.

Конечно же, мне печально смотреть это видео. Поверьте мне, я не злорадствую! Всего лишь констатирую факты. Реально, мир сходит с ума», – добавил бывший депутат.