Европу охватил очень опасный психоз – эксперт-международник

Европейское общество настолько накручено пропагандой о «русской угрозе», что само может спровоцировать войну.

Об этом на канале «RTVI Новости» заявил международник Федор Лукьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы не понимаем, почему европейцы действуют себе в ущерб. И у нас ещё остаются ожидания, что они одумаются.

Мы считаем, что они придумывают страхи, но это вопрос. Даже если изначально эти страхи придуманы, хотя сам факт февраля 22 года стал шоком для европейцев.

А сейчас просто накручивают, и Европа впадает в психоз от страха. У них нет даже мыслей, чтобы всё это обсудить с Россией, и как-то разграничить. Сейчас нет ничего вообще, единственная ставка Европы – противостояние, причём любой ценой», – сказал Лукьянов.