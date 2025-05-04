Европу отучат от американских крыльев: Старый Свет создает свой аналог истребителей F-35
Журнал Newsweek пишет о европейских планах создания собственного аналога американских истребителей F-35.
«Европейские члены НАТО активизировали участие в программах по созданию истребителей нового поколения на фоне опасений по поводу поставок F-35 из США. Все больше стран Европы хотят принять участие в разработке самолетов следующего поколения и, в частности, захотят, чтобы их отечественная промышленность внесла свой вклад в программы шестого поколения», — говорится в материале.
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В публикации подчеркивается, что ключевым фактором для замены F-35 на другие истребители стал рост недоверия к Вашингтону в Старом Свете. При этом отмечается, что сами программы пока находятся на раннем этапе, и новые истребители разработают не раньше середины 2030-х годов.
По данным журнала, на фоне враждебных сообщений из Белого дома Канада ьакже пересмотрела запланированную закупку в США 88 истребителей пятого поколения F-35.
А уходящее в отставку правительство Португалии призвало своих преемников «учитывать новую геополитическую среду», принимая решения о закупке F-35, которые стоят около 100 млн долларов за единицу.
Страны-члены НАТО также обеспокоены сообщениями о том, что Вашингтон может эффективно контролировать самолеты, купленные другими странами, влияя на обновление программного обеспечения или прекратив доступ к разведывательным данным.
США эту информацию отрицают, хотя и признают, что ограничивают передовые технологии в экспортных вариантах военной техники.
Учитывают европейские страны и разворот администрации Трампа в сторону России и давление на союзников по НАТО с целью увеличения их собственного вклада в свою безопасность.
Истребители шестого поколения труднее обнаружить, они оснащены более совершенной авионикой и вооружением и имеют более высокий уровень автоматизации. Теперь, по словам собеседников издания, интерес к европейским программам разработки самолетов шестого поколения должен возрасти.
В частности, совместная британо-итало-японская Global Combat Air Programme (GCAP) направлена на то, чтобы страна-оператор самолета могла принимать свои военные решения без вмешательства. Франция, Германия и Испания работают над аналогичным проектом FCAS.
Global Combat Air Programme открыта для новых членов, и ожидается, что желающие еще смогут запрыгнуть в последний вагон.
«Противовоздушная оборона является приоритетом номер один для Европы на следующие два десятилетия. Есть желание отучить Европу от зависимости от США там, где это возможно, но не полностью перекрыть доступ к американскому импорту», – говорит один из конфидентов Newsweek.
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