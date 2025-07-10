Европу уже приговорили к самоубийственной войне против РФ – Шишкин
Глобалисты готовы безжалостно пожертвовать Европой ради стратегического поражения России, чтобы обеспечить себе мировую гегемонию.
Об этом эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил в интервью белорусскому информагентству БелТА, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К сожалению, явно есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы бросить европейцев в топку войны. Это не говорит о том, что европейцы бедные-несчастные, их пинками туда загонят. Гитлер был заинтересован в том, чтобы совершить поход на Восток. В Германии было полным-полно людей, которые поддерживали эту линию Гитлера, реванш, что называется, витал в воздухе.
Они стремились, но они самостоятельно это сделать не могли. И была сила – Британская империя, которая помогла им и подтолкнула их на этот в общем-то самоубийственный для немцев поход на Восток.
И есть очень большая опасность, что сейчас существуют третьи силы, которые заинтересованы не в том, чтобы как Мерц и прочие, чтобы снова Европа во главе с Германией и Францией стали во главе мира и получали львиную долю ренты, гегемоны и проч., вернулись в положение Европы до поражения во Второй мировой войне. А есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы и европейцы, и русские (вместе с белорусами, нас не разделить) перемололи друг друга в этой войне», – отметил Шишкин.
Далее он несколько конкретизировал свою мысль.
«В США есть та часть денежных мешков, тех истинных хозяев США, которые считают, что курс Байдена был правильный. Через стратегическое поражение России, через уничтожение, в том числе, Европы обеспечить собственную гегемонию», – добавил эксперт.
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