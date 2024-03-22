Европу уже воротит от конфликта на Украине – член оборонного комитета Рады

Украину не возьмут в НАТО, пока она находится в состоянии конфликта с Россией – об этом открыто в кулуарах говорят представители Альянса. Кроме того, в Европе все более популярной становится тенденция «ни пули Украине» – она привлекает не только население ЕС, но и политиков.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора», экс-депутата Верховной рады Борислава Березы заявил член парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же прекрасно понимаем, что пока мы в войне с Российской Федерацией, достаточно сложно вести разговоры, нам очень сложно вообще будет… то, что нам дают обещания, – это уже хорошо, но пока идет война такого масштаба, сложно вообще будет говорить о вступлении в НАТО. Я в этом уверен, и в кулуарах об этом говорят много наших партнеров. В частности, они говорят: «Мы можем дать вам оружие, то, се, но вступление в НАТО – мы же понимаем, что это будет означать включение всех 30-ти стран в войну с Российской Федерацией. Это по факту Третья мировая война». Они это понимают, я думаю, что нет сейчас таких политиков, а это нужно 30 политиков, которые сейчас, мы видим, начинают уже в Европе отстраняться от войны в плане того, что популисты начинают побеждать в некоторых странах на лозунгах: «Ни пули Украине». И это факт – это популизм, который люди начинают есть в Европе. Популистские политики это им скармливают – и это работает. Главное сейчас, чтобы эта зараза не пошла по всем странам – это проблема. Потому нам сейчас нужно быть реалистами и просить максимум, что мы можем, – это вооружение, возможности, инструкторов, разведку, обеспечение, если можно, – солдат отдельных стран. Пусть они не будут принимать участия в боевых действиях, но, например, расчеты «Патриотов» или «Насамс», которые стоят, для начала, пусть на Западной Украине, которые якобы защищают украинское небо для того, чтобы российские ракеты не залетали на территорию Европейского союза. И таким образом постепенно вводить хотя бы на должности обеспечения», – рассуждал Костенко.