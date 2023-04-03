Европу захлестнули антиукраинские тракторные бунты

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Страны Центральной и Южной Европы сотрясают «зерновые» протесты. Болгарские, румынские и польские фермеры на митингах у себя дома и в Брюсселе требуют от властей закрыть импорт дешевой украинской сельхозпродукции.

Власти наиболее пострадавших от киевского зерна стран потребовали у Еврокомиссии принять срочные меры.

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Протест по-министерски

Болгарские и румынские фермеры, традиционно равнодушные к политике, затеяли непрерывную протестную кампанию. Аграрии не только проводят митинги, но и в лучших традициях Интернационала наладили взаимодействие между коллегами из разных стран с целью добиться лучшей эффективности.

Так, болгарские сельхозпроизводители на трое суток перекрыли сухопутное сообщение с Румынией для грузового транспорта. В первую очередь болгары заблокировали вывоз через их страну украинской сельхозпродукции: пшеницы, кукурузы, муки, молока, говядины, мяса птицы и так далее.

Судя по реакциям в румынском интернете, своих северных соседей протестующие заранее предупредили, и те не отправляли грузы через Болгарию в эти дни.

Аграрии вышли на протест с тяжелой сельхозтехникой, при помощи которой и заблокировали часть транспортного сообщения.

На пункте пересечения границы под Видино к протестующим присоединился и действующий министр сельского хозяйства Явор Гечев. Чиновник не только не начал призывать фермеров разойтись и разблокировать трассы, но и лично сел за руль трактора и повел колонну на таможенный пункт.

Возможно, он просто учел опыт своего польского коллеги, Хенрика Ковальчика, которого польские фермеры по причине засилья украинского импорта освистали и забросали яйцами. Но вполне вероятно, что болгарский министр прекрасно понимает губительные последствия бесконтрольного украинского импорта в Евросоюз для экономики его страны.

Помощь вышла дорогой

С начала российской Специальной военной операции на Украине власти Евросоюза решили оказывать Киеву не только прямую финансовую и военную помощь, но и содействовать работе экономики страны.

Именно с целью поддержать экспорт зерновых и другой сельскохозяйственной продукции из Украины Еврокомиссия приняла беспрецедентное решение о льготном режиме импорта в ЕС товаров этой категории. С них снимались ограничения по качеству, квотам, проверкам, таможенные пошлины и проверки.

В теории это должно было превратить Евросоюз в трамплин для последующей отправки украинской продукции в другие регионы и страны мира. В действительности же подавляющее большинство этой продукции осталось на внутреннем рынке ЕС. За счет льгот и готовности продавать по любой цене здесь и сейчас украинские поставщики стали главными клиентами европейских трейдеров.

Их зерно, хоть и хуже качеством, чем у фермеров Болгарии, Румынии, Польши, Венгрии, Словакии и других европейских стран, за счёт дешевизны и гигантских объемов поставок оказалось просто непобедимо.

Российские и турецкие власти ранее сообщали, что не меньше половины украинского зерна, направленного на экспорт через порты Румынии, Болгарии, Греции и Польши, на самом деле остается на территории Евросоюза, а не следует в «голодающие страны», как уверяют лоббисты украинского экспорта в Еврокомиссии.

В результате рынки и склады в этих странах забиты украинским зерном, а собственные производители не то что продать, даже хранить свой урожай толком не могут.

В Болгарии этот искусственный переизбыток дешевой сельхозпродукции угрожает обанкротить местных аграриев. У фермеров остались нереализованными более 3 млн тонн пшеницы – рекордный показатель для страны. Не нашлось покупателей и на примерно 80% урожая подсолнечника. Национальная ассоциация зернопроизводителей Болгарии бьет тревогу и требует от властей немедленно принять меры для спасения своих производителей.

Польские производители жалуются, что цены на зерновые упали на 40%. Летом прошлого года премьер-министр Матеуш Моравецкий уверял фермеров не продавать своё зерно по низкой цене, а дождаться, когда закончится приток украинской продукции и вырастет цена. Украинская пшеница с подсолнечником, однако, не думают заканчиваться, сельхозпроизводители считают излишки, на которых нет покупателя, и кредиты, которые они не могут погасить.

Румынская Ассоциация фермеров-производителей одного из главных сельскохозяйственных регионов Добруджи жалуется, что импорт зерновых с нуля вырос до 570 тысяч тонн. Это только то, что осело на складах трейдеров самого региона, а через его дороги и порты прошли миллионы тонн.

В результате страна, которая уже второй десяток лет сама является житницей Евросоюза, вместо торговли своими зерновыми обеспечивала по суше половину всего экспорта украинского зерна.

«Румынские фермеры заслуживают уважения!» – размахивали транспарантами в Брюсселе румынские фермеры.

Надежды нет, просят денег

Протестные акции не завершаются, только набирают оборот. Болгарские сельхозпроизводители вывели тракторную технику от границы с Румынией, но ненадолго. Они объявили, что уже через несколько дней 7 апреля возобновят протесты, но уже в соседней стране, совместно с румынскими аграриями.

Фермеры из двух стран призывают других пострадавших от бесконтрольного украинского импорта присоединиться к ним и намерены перекрыть уже пункты пропуска границы Румынии с Украиной. Для этого формируют и колонны тракторов.

Власти Болгарии, Румынии, Польши, Венгрии и Словакии всерьез опасаются экономических и политических последствий украинского зернового апокалипсиса. В Болгарии и Польше кризис накладывается на выборы, Словакия успела провести запланированный референдум в январе, а Румыния ожидает возможных досрочных парламентских выборов в этом году.

Главы правительств всех пяти стран написали совместное письмо в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с требованием приостановить льготный импорт украинской сельхозпродукции в Евросоюз.

Премьер-министры просят как вернуть таможенные пошлины и проверки качества на украинские зерновые, говядину, свинину, мясо птицы, семена подсолнечника и других масляных культур, сахар, а также всю остальную сельхозпродукцию, так и остановить так называемые «маршруты солидарности», по которым украинские товары безостановочно поступают на европейский рынок.

Кроме того, главы правительств потребовали увеличить компенсации пострадавшим от украинского импорта аграриям. Ранее Еврокомиссия выделила всего 56 миллионов евро, сославшись на нехватку средств. Болгария и Польша получили по 16 и 30 миллионов, соответственно, Румыния 10 миллионов, а Венгрии со Словакией не досталось вообще ничего.

От удовлетворения этих требований зависит сохранение собственного аграрно-промышленного комплекса Евросоюза. Надежды на то, что рынок успокоится сам собой у пятерки премьер-министров нет – помимо дешевого украинского зерна на международные рынки прорвалось российское, и его кратно больше.