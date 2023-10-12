Европу ждёт «Чёрный лебедь»: выживут те, кто услышит Путина – политолог

Европу ждет очередная масштабная волна мигрантов, причем как арабов, так и евреев. Последствия вливания разношерстной публики в страны ЕС оценить сложно, поскольку до сих пор переселенцы из стран Ближнего Востока живут обособленными анклавами и не намерены ассимилироваться.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По оценке эксперта, заявление президента Путина о необходимости реализации решений Совета безопасности ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства, относится к структуре будущего построения безопасности на Ближнем Востоке.

«Вы ведь знаете позицию президента, она всегда очень простая – разговаривать надо обязательно с теми, кто готов тебя слышать. В это заявление я не думаю, что Владимир Владимирович реально верит, что оно как-то найдёт свою практическую реализацию. Он это сказал для того, чтобы отделить слышащих от не слушающих. Вот, кто сейчас проявит способность слышать его заявление, вот тот и будет заниматься восстановлением хотя бы какой-то архитектуры безопасности на Ближнем Востоке. Почему? Потому что, конечно, Газу снесут в пыль, это будет иметь колоссальные гуманитарные последствия для всех – и для Египта, и для Израиля, и для Иордании. Мы всё время перечисляем государства Ближнего Востока, и почему-то забывается по-настоящему проамериканское государство в регионе – это Иордания. Но последствия будут и для Турции, последствия будут и для Европы, куда будет поток беженцев. Да, он будет не миллионный, как из Сирии, но он будет большой. Причём он будет многоязычный, многорелигиозный, потому что побегут и арабы, и евреи, и много кто сейчас будет двигать в направлении Европы», – указал Евстафьев.

«Так вот, в результате этих событий вся та система договорённостей, употреблю всё-таки этот термин, «шахер-махер» – мы тебе даём деньги, ты на нас не нападаешь. Ну, так же были построены отношения между арабскими странами и ХАМАСом, между Израилем и ХАМАСом – это всё была покупка безопасности. Сегодня такого не будет, и кто-то должен будет потом выстраивать хоть какие-то политические отношения. И вот здесь у России очень хорошие шансы, и высказывание президента – это предложение к слышащим», – подчеркнул он.

Политолог отметил, что последствия новой волны мигрантов для стран Европы могут быть сродни эффекту «черного лебедя» – трудно прогнозируемыми, но со значительными последствиями.

«Мы не знаем, что такое Европа сейчас. Мы не знаем какой эффект будет от нынешней волны эмиграции. Мы всё думаем, что эффект будет примерно такой же, как было в 2015-16 году. А я думаю, что это будет совсем не так, как тогда. Тогда социальные структуры европейских стран крякнули, но выдержали. Да, эти мигрантские анклавы в Европе окуклились, они не включены в экономическую деятельность, социальную деятельность, но они вот так окуклились. Но посмотрите, что во Франции происходит? Что в Германии происходит? Это окукливание начинает трещать, уже не справляется, и поэтому к вопросу, с одной стороны, это о «чёрном лебеде», который приходит не к слабым и не к сильным, а к расслабившимся. И о той пушинке, о том пёрышке, которые ломает хребет верблюду. Мы просто не знаем, что происходит сейчас в окружающем Россию мире. Вот это меня дикого волнует», – заключил Евстафьев.