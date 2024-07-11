Еврореферендум: оппозиция Молдовы окончательно раскололась, помогая Санду победить

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Партия социалистов Республики Молдова, возглавляемая экс-президентом Игорем Додоном и входящая в оппозиционный парламентский Блок коммунистов и социалистов, приняла решение бойкотировать референдум о евроинтеграции, инициированный президентом Майей Санду.

За это проголосовало большинство членов Республиканского совета ПСРМ, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Организация проевропейского референдума в тот же день с выборами президента Республики Молдова является частью избирательной кампании Майи Санду, которая хочет самолично ассоциироваться с ЕС и заманить на свою сторону людей, которые явно не доверяют ей, но благосклонны к евроинтеграции. Референдум – это обманный маневр, по сути – это политтехнология для манипуляции над избирателями и для мобилизации лишних голосов на сторону ставленника партии Действие и солидарность», – говорится в резолюции, принятой Республиканским советом ПСРМ.

Социалисты заявляют, что не признают референдум и призывают граждан страны не участвовать «в этой опасной акции, которая подрывает сами устои наших законов и нашего мирного общества». По их мнению, участие в референдуме легитимизирует саму затею его проведения.

Ранее партнёры социалистов по парламентскому блоку, Партия коммунистов во главе с другим бывшим президентом, Владимиром Ворониным решила участвовать в референдуме и голосовать против, ссылаясь на решения местных комитетов партии.

«Изменение избирательного кодекса, наглая и беспринципная практика нынешней власти использовать административный ресурс в собственных интересах существенным образом увеличивает шансы провала бойкота референдума через отказ от бюллетеней, но при этом искусственно увеличивает процент граждан, которые выступают «за» насильственное изменение Конституции», – говорится в заявлении Политисполкома ЦК КПМ.

Таким образом, на сегодняшний день в среде молдавской оппозиции нет единства в отношении к референдуму о внесении в конституцию положения о евроинтеграции, организованному президентом Майей Санду. Партия коммунистов (Владимир Воронин) и избирательный блок «Победа» (политэмигрант Илан Шор) выступают за участие и голосование против инициативы Санду, Партия социалистов (Игорь Додон) и Партия развития и объединения Молдовы (экс-премьер Ион Кику) выступили за бойкот референдума.

Впрочем, существуют разногласия и в самой Партии социалистов. За участие в референдуме и голосовании против ЕС выступает депутат парламента от ПСРМ, политолог Богдан Цырдя.

Кроме того, нет единства и среди экспертов, выступающих против курса Майи Санду. За бойкот референдума выступает известный журналист и общественный деятель Дмитрий Чубашенко, мотивируя этот выбор тем, что у Санду на данный момент недостаточно сторонников, чтобы обеспечить простую явку на референдум. С другой стороны, бывший министр экономики Молдовы Александр Муравский считает, что необходимо участвовать в референдуме и голосовать против, поскольку сниженный порог явки в 33% легко позволит пропрезидентской команде мобилизовать свой электорат, особенно в политически активной европейской диаспоре.

Подобный раскол в молдавской оппозиции – это именно то, что нужно Майе Санду для успешного проведения референдума и собственной кампании переизбрания в президенты.