Евросанкции. Крайними останутся простые белорусы

21.06.2021, Минск, Артём Агафонов

Как и было объявлено заранее, 21 июня Европейский союз официально принял четвертый пакет санкций против Белоруссии. Тихановская лично перед голосованием выступила перед еврочиновниками, призвав Европу «оставаться единой, принципиальной, не торговать политзаключенными, поддерживать журналистов и активистов».

Санкционный список пополнили еще 78 физических и 8 юридических лиц. И это – точно не конец. Уже 25 июня ожидается принятие секторальных санкций, под которые, если верить инсайдерам, попадут сразу 7 отраслей белорусской экономики. И это – явно не последний удар.

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Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи выложил в твиттере видеообращение Евросоюза к белорусам со словами «Мы не успокоимся, пока все политзаключенные не выйдут на свободу».

Депутат белорусского парламента и лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, сам попавший под евросанкции, убежден, что они сделают страну сильнее, другого пути у Белоруссии нет. Оптимизму Гайдукевича, конечно, можно позавидовать, но это явно не тот случай, когда нас бьют, а мы крепчаем. Впрочем, сам Гайдукевич это тоже понимает – недавно он говорил, что, принимая санкции, европейские чиновники хотят, чтобы белорусы стали хуже жить. И с этим не поспоришь.

Еврочиновники утверждают, что санкции принимаются против режима Лукашенко. То же самое говорят представители прозападной оппозиции, особенно из числа политэмиграции. Однако, читая санкционный список, понимаешь, что они лукавят. Да, некоторых приближенных к Лукашенко олигархов – «кошельков», присутствующих в списке, не жалко. Не жалко и Гуцериева, хотя строящееся им под Любанью калийное производство для Белоруссии было бы полезно.

Не жалко и таможенно-логистических схематозников из «Бремино», от которых белорусской экономике больше вреда, чем пользы. Но автозаводы МАЗ и БелАЗ – это промышленные гиганты, на каждом из которых работают не менее 10 тысяч человек. Последний – и вовсе градообразующее предприятие для 65-тысячного Жодино. Только этими санкциями будет нанесен очень болезненный удар не по режиму Лукашенко, а по крупному, по белорусским меркам, городу.

Что касается секторальных санкций – то они будут еще более болезненными. Под ударом окажутся три моногорода – Новополоцк, Солигорск и Мозырь. Население каждого – более 100 тысяч человек. Их жители пострадают больше всех. Но и остальным мало не покажется. Речь идет о предприятиях, дающих значительную часть валютной выручки в белорусский бюджет, который и так трещит по швам. Что будут включать в себя санкции против банковской сферы, пока не понятно, но предчувствия нехорошие.

В персональных списках четвертого санкционного пакета есть еще одна особенность. В нем присутствуют не только придворные олигархи, силовики или чиновники, так или иначе ответственные за репрессии, но и журналисты, депутаты, общественные деятели. Тот же самый Гайдукевич не имеет никакого отношения ко всему этому. Он поддерживает власть, но не является ее частью. Он – парламентарий, лидер крупной партии, которая даже слегка оппозиционна. Примерно в той же степени, как партия Жириновского в России.

Но он последовательно выступал и против санкций, и против прозападной оппозиции, для которой он очень неудобный оппонент. Санкции против него и некоторых других вполне можно рассматривать как официальное начало «охоты на ведьм», которую объявили белорусские змагары своим политическим противникам при полной поддержке Запада.

Не приходится сомневаться, что, дорвавшись до власти, эта публика будет сводить счеты и развернется по полной. И репрессиям, которые они устроят, Европа и Америка будут только аплодировать. Санкции, которые объявлены против режима Лукашенко, ударят, прежде всего, по простым гражданам. Не Лукашенко работает на МАЗе, БелАЗе, Беларуськалии и нефтяных предприятиях. Не его уровень жизни будет падать. От них Лукашенко устоит, но станет только злее. И тут снова пострадают, в первую очередь, простые белорусы.