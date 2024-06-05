Евроскептики имеют хорошие шансы на выборах 9 июня

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Рост популярности среди избирателей европейских правых и националистических партий – очевиден, этот факт констатируют практически все ведущие политические аналитики мира. Европейская служба BBC еще минувшим летом приводила высказывание эксперта Института Монтеня Джорджины Райт:

«Возрождение крайне правых в Европе во многом связано с недовольством населения политическим мейнстримом. Например, в сегодняшней Германии каждый пятый избиратель говорит, что недоволен нынешним коалиционным правительством».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

На день нынешний эта тенденция только усилилась в большинстве стран ЕС. В выступлениях сторонников идеи «единой Европы» звучит явное раздражение и озабоченность ситуацией, сложившейся в самый канун выборов в Европарламент, назначенных на 9 июня нынешнего года. Дело, прежде всего, в том, что откровенный евроскептицизм стал одним из главных лозунгов европейских правых, подтачивая сами основы Союза.

Что же касается стран Балканского полуострова, сама жизнь тут течет куда более медленно и лениво, чем у западных соседей. Таков уж сложившийся традиционный менталитет местного населения. Эта особенность региона наложила заметный отпечаток и на происходящие политические процессы. Усиление правых и националистических движений тут началось сравнительно недавно, и стало сейчас особенно заметно в самых бедных странах Балкан и всего ЕС – Болгарии и Румынии.

В Болгарии определение «правые» закрепилось за достаточно молодым политическим движением «Возрождение», основанном Костадином Костадиновым, лишь в 2014 году. Какими только эпитетами не «удостаивали» эту партию: националистическая, русофильская, евроскептическая… Сами сторонники Костадинова предпочитают формулировку – патриотическое движение.

Необходимо сделать оговорку относительно термина – «националистическая партия». Для многих россиян это слово приобрело негативный оттенок, и ассоциируется с украинскими нацистскими группировками, долгие годы «кошмарившими» население страны. Все эти «Азовы», «Кракены» и им подобные военизированные объединения не имеют к национализму никакого отношения! Утверждаю это, исходя из собственного опыта. Изначально эти группировки создавались в крупных городах Восточной Украины по образцу южноамериканских «эскадронов смерти», и курировались местными спецслужбами и олигархами с криминальным прошлым. Подавляющее большинство участников этих банд даже не владело азами украинского языка! Идеология в их среде присутствовала, но основывалась исключительно на нацистских нарративах времен гитлеровской Германии. Использование бандеровских лозунгов и символов, привнесенных из Западной Украины, было лишь удобным прикрытием для масштабных акций рэкета, организации заказных убийств и прочей преступной деятельности.

Национализм болгарской партии «Возрождение» имеет совершенно иную окраску, нежели людоедская идеология украинских неонацистов. Например, лидер движения Костадинов, еще в начале года, выступил с резкой критикой практики перенаправления потока незаконных ближневосточных эмигрантов из Австрии и Германии, которую навязывают болгарам их западные соседи, заманивая туманной перспективой полноценного вступления страны в Шенгенскую зону. Однако за этим стояли не ксенофобские или этнические предрассудки, а здравое желание оградить сограждан от неминуемого роста преступности и снижения, и без того более чем скромного, уровня жизни. Для бюджета Болгарии, не способного достойно обеспечивать даже собственных пенсионеров, затраты на содержание беженцев из Афганистана и Сирии стало бы непосильной задачей.

Особо сильное раздражения у оппонентов «Возрождения» вызывают два программных принципа партии: восстановление отношений с Российской Федерацией и отказ от любых форм поддержки Киевского режима.

Несколькими днями ранее бывший украинский президент Петр Порошенко, приехавший в столицу Болгарии – Софию, на проходившую тут Парламентскую ассамблею НАТО, в свите Генсека НАТО Йенса Столтенберга, разразился длинной речью в эфире местного телеканала BTV, обвинив «Возрождение» в российском финансировании. Примечательно, что общался с аудиторией Порошенко на английском языке…

В своем ответе лидер движения Костадинов дал четкое определение и Порошенко – «военный преступник», и его заявлению – «ложь». По поводу же результатов ассамблеи НАТО он сказал следующее:

«Мероприятие завершилась просьбой стран-членов НАТО предоставить Украине возможность напрямую атаковать Россию с использованием натовского оружия. Со вчерашнего дня выбор болгарских граждан внезапно свелся к альтернативе – “Возрождение” или война».

С той же целью – избежать втягивания Болгарии в вооруженное противостояние Россия – НАТО, Костадинов выдвинул в местном парламенте проект закона о выходе страны из Альянса.

В Болгарии сложилась необычная ситуация, при которой 9-го июня одновременно состоятся выборы в Европарламент, и голосование за новый состав местного Народного собрания. Целый ряд факторов позволяют прогнозировать успех «Возрождения». Недавний развал парламентской коалиции двух провластных партий евроатлантической ориентации, сопровождающийся целой чередой громких скандалов, очевидно, заставит отвернуться от них значительную часть электората.

Однако главной силой «Возрождения» на предстоящих выборах должна стать четкая антивоенная позиция этой партии. Население Болгарии с большим напряжением наблюдает милитаристские игры своих нынешних правителей, и опасается не столько «вторжения русских», которым их пугают местные СМИ, сколько ответных ударов по НАТОвским военным базам, расположенным на территории страны.

По схожему сценарию развивается ситуация и в соседней Румынии. Этой страной уже три года управляет коалиция двух враждующих партий – Национал – либералы президента Клауса Йоханниса (этнического немца) и Социал – демократы, наследники румынских коммунистов. Не удивительно, что внутренние разногласия регулярно приводят к скандалам и взаимным обвинениям. Как пишет редактор «Немецкой волны» (Deutsche Welle) Эмилиан Лилов:

«Этот факт заставил многих румын почувствовать, что они не могут доверять правительству, которое может управлять страной только по-старому, сохраняя систему коррупции. Именно это является одной из причин подъема националистов из «Альянса за единство румын»».

Правая румынская партия AUR (Alianta pentru Unirea Romanilor), название которой не только является аббревиатурой, но и переводится с румынского языка, как золотая, неудержимо рвется к власти. Они позиционируют себя, как «защитников православной веры и румынской нации». Лозунги их предельно радикальны и, в то же время, доступны пониманию любого жителя страны: «Мы — защитники родины! Мы — месть румын тем, кто правил и разрушал нашу страну в течение последних 34 лет».

Отношение румын к ЕС также не слишком восторженное. По данным опроса Евробарометра, проведенного по заказу Европейского парламента, менее 50% румын положительно относятся к ЕС, а 68% румын называют коррупцию – главной проблемой своей страны. Специалисты прогнозируют получение «Альянсом за единство румын» мандатов в Европарламенте с шокирующим результатом в 20%!

Ожидаемый приход в стены Европарламента такого значительного числа правых депутатов – евроскептиков, ратующих за кардинальное переустройство всего ЕС, вполне может основательно расшатать эти самые «стены», которые уже не кажутся достаточно прочными.