Евросоюз готов отдать Балканы США и России

06.10.2019, Москва, Елена Острякова

Значительная часть депутатов Европарламента предлагает сократить финансирование проектов на Западных Балканах и в Турции в 2020 году и «положить конец» политическому расширению ЕС в направлении этих стран.

Об этом пишет сегодня RT, со ссылкой на доклад комитета по иностранным делам ЕП, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приветствуем предлагаемое сокращение финансирования поддержки политических реформ и приведения законодательства западнобалканских стран в соответствие с правовыми нормами Европейского Союза; призываем положить конец политическому расширению Европейского Союза применительно как к Западным Балканам, так и к Турции», – говорится в докладе.

Агентство «Блумберг» пишет о том, что на сходных позициях стоит и новый состав Еврокомиссии.

«Новая Европейская комиссия, вступающая в должность в Брюсселе, борется с множеством проблем – включая Brexit и растущую анти-иммигрантскую риторику правительств Польши, Венгрии и Италии. Поэтому существует риск того, что Балканы выпадут из списка приоритетов ЕС, не оставив Косово и Сербии иного выбора, кроме как опереться на США и Россию», – говорится в статье.

По утверждению «Блумберг», в Косово «говорят о США как о Спасителе» и «опасаются руки Путина».

«Косово не испытывает симпатии ни к России, ни к Путину. Мы не согласны с их повесткой дня. Но мы видим, что они очень влиятельны в этом регионе, через Сербию. Мы видим, как они пытаются войти в нашу жизнь, наши внутренние проблемы», – говорит бывший «премьер-министр» Косово и боевик Рамуш Харадинай.

При этом позиции России безусловно сильны в Сербии.

«Россия предлагает природный газ по более выгодным ценам, чем США. Это третий по величине торговый партнер Сербии, после Германии и Италии. Страна поддерживала сербов на протяжении веков, в том числе и тогда, когда регион был объединен как социалистическая Югославия. Обе страны являются Восточно-православными, что углубляет связи. Опросы общественного мнения показывают, что сербы в целом положительно относятся к России», – пишет «Блумберг».

Значительную роль на Западных Балканах играет Китай, который уже вложил в экономику Сербии 8,2 млрд долларов. По словам бывшего дипломата Гао Чжикая, в обозримом будущем официальный Пекин не признает Косово.

В этой ситуации США намерены надавить на «правительство» Косово и заставить его отменить 100% тарифы на сербские товары, а после этого начать активно сотрудничать с Белградом, пишет «Блумберг»