Евросоюз готовит почву для непризнания сербских выборов

23.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Одиозные докладчики Европарламента по косовскому вопросу Виола фон Крамон и глава делегации Европарламента по взаимоотношениям с Сербией Таня Файон посчитали, что несмотря на вездесущих наблюдателей ОБСЕ, сербские выборы якобы продемонстрировали отсутствие демократии в стране.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мое заявление по поводу сербских выборов: демократия отсутствует в Сербии, – написала фон Крамон в твиттере. – Государственное давление + медийный ресурс + запугивание оппозиции означает, что это были нечестные выборы. Стабильности недостаточно. Сербии нужна демократия».

Виола фон Крамон.

В свою очередь Файон солировала в ходе совместного заявления парламентских групп социалистов и демократов в Европарламенте с участием пресс-секретаря Комитета по иностранным делам и развитию Тонино Пикула и вице-президента по иностранным делам Кэти Пьер, которые призвали государства – членов ЕС «не открывать новую страницу переговоров» о вступлении Сербии в Евросоюз «до установления там достаточной демократии».

«В стране больше нет парламентской оппозиции, что ставит под сомнение легитимность всей работы нового парламента, – завила Файон. – Из-за пандемии COVID-19 миссия ОБСЕ смогла отправить только ограниченный контингент наблюдателей, а Европейский парламент и вовсе ни одного. Поэтому я прошу местных наблюдателей подтвердить информацию о нарушениях, которые наблюдались на пяти процентах избирательных участков».

Можно предположить, что после этих слов прозападная оппозиция, бойкотировавшая выборы, на которых ей на светило ничего, и которая в поствыборные дни отмалчивалась, теперь начнет громко заявлять о многочисленных нарушениях и нелегитимности парламента.

«Мне было бы стыдно делать подобные лживые заявления, особенно о низкой явке, потому что в 2012 году во время выборного противостояния Бориса Тадича и Томислава Николича явка была намного ниже и составила 46%, чем сейчас во время пандемии, – прокомментировал скандальное заявление Файон президент Сербии Александр Вучич. – И когда мы с Ненадом Богдановичем сражались за место мэра Белграда, на участки пришло всего 440 тысяч избирателей, и я не делал из этого проблемы.

Наши противники были хорошо представлены в средствах массовой информации, и все могли видеть, с какой медийной поддержкой они вошли в предвыборную гонку, и как они из нее, в итоге, вышли».

Таня Файон.

Не обращая на истерику европейских сербофобок сегодня Александр Вучич вылетел из Белграда, чтобы стать единственным европейским лидером – участником Парада Победы в Москве.