28.02.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, ЕС, Косово, Политика, Сербия
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Евросоюз готовит ультиматум Сербии – Вучич анонсирует референдум


Евросоюз предъявит Сербии ультиматум в 2020 году: обещания членства в ЕС в обмен на признание захваченного албанскими сепаратистами Косово как независимого государства.

Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью Prva, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несомненно, что в этом году мы получим ультиматум. Они дадут нам гарантии членства в ЕС, если мы признаем Косово. Они также предложат нам особый статус для косовских сербов в некоторых районах», – сказал Вучич.

Он заявил, что вынесет эти вопросы на общенациональный референдум.

«Мы спросим людей на референдуме, что они думают», – сказал Вучич.

Ожидается, что уже в марте новый «премьер-министр» Косово Альбин Курти под давлением США отменит 100% пошлины на сербские товары. В ответ американцы ждут «конструктивной реакции» со стороны Сербии.

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