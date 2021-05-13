Евросоюз готовится поступить с обладателями паспортов РФ на Донбассе по беспределу

13.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Евросоюз может не признать российские паспорта, выданные в ЛДНР. Об этом в своем телеграм-канале написал российский политолог Алексей Мухин

«В Европейском Союзе заволновались (неожиданно), что граждане России на Донбассе примут участие в голосовании на выборах в Госдуму. Говорят, что готовы предпринимать усилия по непризнанию российских паспортов, выданных там. Напомню, что речь идёт о весьма сомнительном с правовой точки зрения акте: санкциях за выдачу паспортов – обычной практике для многих стран. Правовой аспект (вернее, не правовой) для наших «западных партнёров», видимо, совершенно не существенен, и они продолжают действовать, исходя не из международного права, а неких «правил», доминанту которых сами и провозгласили», – написал Мухин.

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Он также прогнозирует принятие новых санкций против партии «Единая Россия», которая недавно подписала соглашение с Союзом добровольцев Донбасса, пригласив членов этой организации к участию в праймериз

«Дополнительным раздражающим фактором является и то, видимо, что в процессе организации голосования задействовано руководство «Единой России» и Андрей Турчак. На них и падёт санкционный гнев ЕС. Значит, правильно всё делают ребята», – написал Мухин.

Накануне американское информагентство Bloomberg опубликовало документ, который якобы был предоставлен странам-членам Евросоюза. В нем говорится о том, что выдача российских паспортов на Донбассе указывает на намерения Москвы реализовать планы по фактической его интеграции в Россию. В качестве помощи Украине Евросоюз предлагает, в частности, ужесточить политику в сфере непризнания паспортов РФ, выданных на Донбассе и в Крыму.

Напомним, что крымчане уже семь лет не имеют возможности выезжать в ЕС и США.