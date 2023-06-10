Евросоюз и санкции: Что-то делать надо, но как бы не опозориться

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Евросоюзу нельзя не принять 11-й пакет антироссийских санкций – распишутся в бессилии. Принять надо что-то существенное – и так, чтобы не нарваться на откровенный саботаж среди своих же.

Руководство ЕС и многих стран-членов, за редким исключением, не смущает вред, наносимый собственным государствам, экономикам, населению всеми этими «пакетами» антироссийских санкций. Желто-синяя бацилла заразна, Европа придерживается классического самостийного подхода – «хай у меня сгорит сарай, лишь бы у соседа корова сдохла».

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Пытались обнести забором Россию, но начали замечать, что за забором объем экономики больший, чем у «строителей». И населения больше. И ресурсов больше. И всё больше стран, которые хотят туда, а не оттуда.

Пока 11-й пакет остаётся несогласованным. Его заблокировали Греция и Венгрия на заседании Комитета постоянных представителей ЕС.

Основной упор авторы делают на борьбе с обходом уже существующих санкций. Но в связи с тем, что участие только лишь стран Евросоюза для эффективности санкций явно недостаточно, Европарламент обсуждает новый механизм для возможного наказания стран за пределами ЕС. Это уже дурной пример Соединенных Штатов – делать своё законодательство экстерриториальным, переносить свои правила на другие страны.

Казалось бы, каждое государство заинтересовано в увеличении экспорта своей продукции. И европейцы бы не возражали против ситуации, при которой их предприятия имеют возможность существовать, получать доход, сохранять рабочие места, развиваться. Запретили экспорт в России, зато увеличили экспорт в соседние с Россией страны. Так, например, экспорт из Германии за март 2023 года увеличился в такие страны: Турцию – на 37%, Грузию – на 92%, Казахстан – на 136%, Таджикистан – на 154%, Армению – на 172%.

Ну, и ладно бы, поняли, что ограничения на работу с Россией приносят убытки, продавали бы соседям, и было бы всем счастье. Ведь и так, дополнительные транспортные затраты, увеличенное время доставки и пр. – уже можно считать созданием проблем для России. Зато свои производители не теряют доход.

Однако Запад находит среди ближайших, казалось бы, партнёров России, тех, кто считает, что дружба сегодня вполне может допускать некоторое предательство.

«Вы же братья, простите нас потом», – уверены они.

Речь о том, что появляются сообщения, о проблемах, с которыми начали сталкиваться российские импортеры в поставках серверов, микросхем, процессоров, телекоммуникационном оборудования и другой электроники по схеме параллельного импорта. Проблемы возникли из-за того, что в последние две недели банки Армении, Казахстана все чаще блокируют попытки оплаты за соответствующие коды товарной номенклатуры.

Но в семье не без альтернативно красивых. И они совершают стратегическую ошибку. Вероятно, руководство этих стран не может ослушаться тех, кто обладает каким-то серьезным компроматом против них. Коррупция и компромат – традиционные рычаги управления Запада многими странами.

Кроме этого, планируют ввести санкции против стран, предоставляющих танкеры российским экспортерам нефти. Потому и Греция против. Хотя и здесь Россия чувствует себя вполне спокойно. Еще в конце прошлого года, западная пресса сообщала, что Россия, за счет прямых или косвенных закупок судов незаметно накопила «теневой флот» из более чем 100 танкеров, чтобы обойти западные ограничения на продажу российской нефти.

Но это, скорее тяжелое наследие уходящего однополярного мира.

В то же время, альтернатива миру санкций растет. Это объединение БРИКС, в которое стремится вступить всё большее число стран.

При этом одним условием участия в БРИКС, по заявлению МИД России, будет неучастие в антироссийских санкций.

Напомним – на сегодняшний день заявки подали Саудовская Аравия, Иран, Венсуэлла. Кроме них в очередь в БРИКС стоят: Турция, Египет и Саудовская Аравия, Индонезия, Мексика, Таиланд, Нигерия, Бангладеш, Алжир, Тунис, Сирия и т.п. Время делать выбор.

Но и без этих стран сегодня БРИКС – это 30% мировой территории и 40% населения Земли (в 4 раза больше, чем в странах Группы-7). Суммарный ВВП – 30% от мирового (или 54% по ППС).

А пока что Евросоюз продолжает гнуть свою линию и планирует утвердить 11-й пакет санкций против России до конца июня. А если проблемы с принятием решений из-за некоторых «несознательных» членов будут продолжаться, ЕС вернется к обсуждению изменения механизма принятия решений – вместо консенсуса, большинством голосов.

Два мира – две стратегии.