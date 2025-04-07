Евросоюз и США пытаются застолбить Украину за собой – Карасев

Анатолий Лапин.  
07.04.2025 13:54
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Украина


Ресурсная сделка США и тема ввода миротворцев Евросоюза – все это попытки окончательно прибрать к рукам Украину.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ресурсная сделка США и тема ввода миротворцев Евросоюза – все это попытки окончательно прибрать...

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«Ну ладно, в НАТО, как бы, вопрос почти решен. Так, это условия прекращения войны, и это устраивает и Трампа, и Путина. А вот проблема вступления в Европейский Союз, она, как бы, подразумевалась – да, в НАТО нет, но в ЕС да. А вот сейчас как? Почему Трамп застолбил эту сделку? Не пустить Украину в Европейский Союз, по-настоящему. Чтобы эта территория с Черноморьем, портами, с землей, с зерном, с недрами не досталась Европейскому Союзу. Почему Европейский Союз хочет тоже может быть и поэтому вести миротворческий контингент – тоже как бы застолбить за собой эту территорию для Европейского Союза.

Но то, что Трамп действительно вот этой сделкой хочет Украину переориентировать на сотрудничество с США, я не знаю, какое оно будет, неравным или сильно неравным, или просто неравным, или мягко неравным. Понятно, что оно не может быть равным, потому что игроки разные, ну, вес их», – заявил Карасев.

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