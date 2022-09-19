Евросоюз идет в последний и решительный бой против Венгрии

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Еврокомиссия рекомендовала не выделять Венгрии 65% средств из бюджета Евросоюза из-за проблем с верховенством права. Следующим шагом может стать лишение Будапешта права голоса в органах ЕС.

О своем решении Европейская комиссия сообщила в воскресенье 18 сентября. Решение наложить на Венгрию финансовый штраф члены Еврокомиссии приняли единогласно.

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«Сегодняшнее решение является чёткой демонстрацией решимости Комиссии защитить бюджет ЕС и использовать все имеющиеся инструменты для достижения этой важной цели», – заявил еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан.

В официальном заявлении ЕК говорится, что она предлагает «приостановить 65% обязательств для трех операционных программ в рамках политики сплоченности», а также ввести «запрет заключать юридические обязательства с трастами общественного интереса по программам, реализуемым в прямом и опосредованном управлении». По оценке венгерских СМИ, речь идет о блокировании примерно 7,5 миллиардов евро на бюджетный период до 2027 года.

Предложение Еврокомиссии базируется на решении Суда ЕС, который ещё в феврале 2022 года подтвердил, что Евросоюз имеет право приостановить дотационные выплаты государствам-членам, если они нарушают принципы верховенства права, отклонив, таким образом, иск Венгрии и Польши к брюссельским институтам союза.

Но ещё до этого решения ЕС заморозил использование Венгрией спецфонда, направленного на постковидное восстановление – тогда речь шла о сумме в пределах 6 миллиардов евро.

Для понимания: в бюджетном планировании, которое правительство Венгрии передало в парламент страны, говорится, что государственный бюджет только напрямую должен получить от ЕС 5 миллиардов евро – и это не учитывая дополнительные фонды, идущие в регионы, предпринимателям и так далее. То есть без потока помощи из Брюсселя венгерская финансовая система просто обрушивается.

Пока Еврокомиссия заложила основу для возможного компромисса, который позволит Будапешту сохранить деньги. Окончательное решение должен в течение месяца принять Совет ЕС, чтобы квалифицированным большинством решить, принимать ли предлагаемые меры. При исключительных обстоятельствах этот период может быть продлен максимум на два месяца.

Тем временем ЕК будет следить за ситуацией, и информировать Совет ЕС о любых элементах, которые могут повлиять на ее текущую оценку. Еврокомиссар Хан сказал, что последнее обещание Венгрии ответить на критику со стороны ЕС является «значительным шагом в правильном направлении», но оно все еще должно быть превращено в новые законы и практические действия, прежде чем ЕС будет абсолютно убежден.

В последние недели правительство Виктора Орбана предложило создать новое агентство по борьбе с коррупцией. Венгрия обязалась полностью проинформировать Еврокомиссию о выполнении ключевых шагов имплементации до 19 ноября.

Для Брюсселя рекомендация Совету ЕС применить финансовое наказание Будапешта является следующим шагом в процессе санкционного механизма, который ЕС запустил против Венгрии в апреле 2022 года из-за проблем с верховенством права. Механизм позволяет Брюсселю накладывать финансовые санкции на страны-члены «для защиты бюджета», если они нарушили основные ценности Европейского Союза.

Однако не исключено, что руководство ЕС в своём желании «поставить в стойло» Венгрию пойдёт дальше. Дело в том, что Договор о Европейском Союзе в исключительных случаях дает право останавливать любые права государства-члена ЕС, если все другие государства Евросоюза согласятся, что оно «серьёзно и постоянно» нарушает базовые европейские ценности.

Отдельно подчеркивается, что нарушителя можно лишить права голоса, то есть влияния на принятие решений в рамках Союза, если другие государства решат, что это наказание пропорционально нарушению.

При этом, добавляет Договор, обязательства государства-нарушителя (например, уплата взносов) остаются для него юридически обязательными. И оно оказывается перед выбором – либо исправляться, либо оставаться бесправным членом ЕС, либо выходить из Евросоюза.

Эта процедура появилась в ЕС только с 2002 года. Тогда Евросоюз готовился к большому расширению, то есть вступлению государств Центральной и Восточной Европы. У «старых» членов Евросоюза возникли сомнения: а не случится ли так, что мы примем эти постсоветские государства, а какое-то из них решит вернуться к тоталитаризму?

При этом главные претензии Брюсселя к правительству Венгрии сформулированы во вполне тоталитарном стиле, и главным из них является… закон об ограничении доступа детей к контенту о ЛГБТ. В июле 2022 года Еврокомиссия подала иск в Суд ЕС против Венгрии из-за закона этого закона, назвав его «дискриминирующим людей на основе их сексуальной ориентации и гендерной идентичности».

Правда, в Брюсселе не особо скрывают, что реальной претензией к Виктору Орбану являются близкие отношения последнего с президентом РФ Владимиром Путиным и продолжающееся, несмотря на конфликт на Украине и санкции ЕС, сотрудничество Будапешта с Москвой.

К примеру, 26 августа 2022 года венгерское управление по атомной энергии выдало «Росатому» разрешение на строительство пятого и шестого блоков АЭС «Пакш-2». А через несколько дней Венгрия подписала контракт с «Газпромом», согласно которому страна получает 5,8 миллионов кубометров газа в сутки с 1 сентября – вместо 2,6 миллионов кубов до того.

Процедура лишения государства-члена Евросоюза всех прав в ЕС подробно описана в ст. 7 Договора о Европейском Союзе. Она состоит из нескольких голосований Европарламента, Совета ЕС (последний должен голосовать минимум трижды), и требует выводов Еврокомиссии о том, что Венгрия действительно является государством-нарушителем.

Из всей цепочки действий политически сложны лишь два голосования Совета ЕС – то есть органа, который формируют государства-члены. На первом из них запуск процедуры должен поддержать 22 из 27 членов ЕС. На втором, решающем, должно быть 26 голосов «за» – то есть все, кроме государства-нарушителя.

Примечательно, что эта «ядерная статья» Договора о ЕС по отношению к Венгрии уже запущена и находится на подготовительном этапе… с 2017 года. Тогда её применение инициировала Еврокомиссия по отношению к сразу двум государствам, которые очевидно начали удаляться от ценностей ЕС, – Венгрии и Польши (главной претензией к Варшаве стала судебная реформа, поставившая систему правосудия в стране под контроль исполнительной власти).

Но наказать сразу две страны ЕС невозможно в связи с непреодолимостью этапа голосования 26 из 27 голосов. Польша и Венгрия в 2017-м публично объявили, что являются союзниками и не допустят применения статьи 7 друг относительно друг друга.

С тех пор Еврокомиссия хоть и продолжала вести расследование этих двух государств, но все понимали, что его практического применения не будет. Но сейчас оно, впервые в истории, стало возможным в отношении Венгрии. Дело в том, что с началом российской военной операции на Украине пути Будапешта и Варшавы разошлись, и Польша вполне может поддержать лишение Венгрии всех прав в ЕС.

В данный момент и Брюссель, и Будапешт лишены возможности компромисса. В руководстве ЕС считают, что действия властей Венгрии вышли за все возможные рамки, и на это нельзя закрывать глаза. С другой стороны, даже если Виктор Орбан был не искренним в своем консерватизме и просто искал таким образом поддержку избирателей, он не может сейчас «переобуться» и стать либералом. Слишком далеко все зашло, не поймут ни избиратели, ни однопартийцы.

Судя по всему, премьер Венгрии решил первым повысить ставки. 18 сентября венгерское издание Szabad Europa обнародовало детали закрытой встречи Виктора Орбана с членами правительства, парламентариями, интеллектуалами и бизнесменами из круга его партии «Фидес».

Многие годы подобная встреча проходит в формате полной секретности, и хотя на ней присутствуют представители проправительственных СМИ, однако ни одна строчка выступления премьера до сих пор не публиковалась. Хотя Szabad Europa опубликовало изложение речи Орбана со слов других участников встречи, однако несомненно, что добро на это дал сам лидер Венгрии.

Одним из важнейших элементов выступления был вооружённый конфликт на Украине. По словам Орбана, эта война может продолжаться до 2030 года, и Украина может потерять треть или половину территории.

Венгерский премьер убеждён, что война была бы локальной, но вмешался Запад и сделал ее глобальной, и сейчас санкциями Европа «стреляет себе в ногу», а из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями, до 40% европейской промышленности могут остановиться зимой.

Осенью ожидаются переговоры европейских лидеров о продлении пакета санкций ещё на полгода, и Орбан планирует приложить усилия, чтобы не допустить их продления. Судя по всему, именно эта позиция и стала причиной предложения Еврокомиссии об ограничении финансирования Венгрии из бюджета ЕС.