Евросоюз хочет вынудить Сербию признать отторжение Косово до конца года

02.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон анонсировала встречу между представителями Белграда и Приштины ближайшей осенью, по итогу которой будет достигнуто «соглашение о взаимном признании».

Об этом европейский дипломат сообщила в своем твиттере, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Докладчик Европейского парламента по Косово Виола фон Крамон заявила, что после встреч представителя ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослава Лайчака с «премьер-министром» Косово Авдулой Хоти и президентом Сербии Александаром Вучичем«европейский блок займет ведущую роль в переговорном процессе».

По словам фон Крамон, этой осенью состоится встреча представителей Сербии и Косово в Париже, организованная президентом Франции Эманюэлем Макроном.

«И, конечно же, мы надеемся, что после этого, в конце концов, мы сможем увидеть соглашение о взаимном признании. Надо работать с обеими сторонами, чтобы достичь этого успешного результата к концу года», – заявила фон Крамон.

В свою очередь накануне президент Сербии Александр Вучич заявил сербскому телеканалу Pink, что его страна никогда не признает «независимость» Косово.

«Меня устраивает отношение Германии (председательствующей в ЕС и чьей представительницей в Еропарламенте является Виола фон Крамон – ред.) к Косово, как и их наше, потому что мы не собираемся признавать Косово, поэтому разногласия будут продолжаться. Это их проблема с нами, и наша проблема заключается в том, что ни у кого из них нет другой позиции, кроме независимости Косово. Мы готовы продолжать диалог. Но никто не имеет права приказывать нам, каковым должно быть окончательное решение», – подчеркнул президент Сербии.