Евросоюз «кинул» Украину с соглашением об ассоциации

15.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Европейский Союз не видит возможности для интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

Об этом пишет сегодня в украинском издании «Зеркало недели» советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на внимание к внедрению Соглашения об ассоциации со стороны Евросоюза, понимание того, как ее выполнение соотносится с экономической интеграцией, все еще нет. Единственное исключение в нынешней повестке дня, энергетика, лишь подтверждает общее правило: Украина не может навязать ЕС интеграционную логику Соглашения об ассоциации», – констатирует Качка.

Самая большая проблема в том, чтобы ЕС признал украинскую промышленную продукцию соответствующей своим внутренним стандартам.

«С заключением творятся какие-то чудеса. Все обещания о «вот-вот» оказались отговорками. 25 ноября стороны договорились в 2019 году даже не начать саму оценку, которая дала бы основания формально провести переговоры, а только обсудить ее возможность. Итак, соглашение, столь необходимое для промышленной интеграции Украины с экономикой ЕС, вновь откладывается», – пишет Качка.